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Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medyada videosu paylaşıldı, 15 yıl sonra ailesine kavuştu

İHA

Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medyada videosu paylaşıldı, 15 yıl sonra ailesine kavuştu

Erzurum’da 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a giden Köksal Kasapoğlu, sosyal medyada bir vatandaş tarafından videosu paylaşılınca yıllar sonra evine döndü. Anne, video sayesinde öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu.
Erzurum’un Tortum’a bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşında ki Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a geldi. İstanbul'da bir yakınının ayakkabı dükkanında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan Kasapoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu’nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu’nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.
Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine onu tanıyan ve köylüsü olan şu anki Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle Kasapoğlu’nun yaşadığı yere gidildi. 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi. Öldü sandığı oğluyla 15 yıl sonra karşılaşan anne Fatma Kasapoğlu ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.
Köksal Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Murat Akpınar, “Çok sevinçliyiz, kardeşimize kavuştuk. Onun heyecanını yaşıyoruz. Biz 2009 yılında bir kayıp ilanı verdik. Ulaşamadık bir türlü. Geçenlerde sosyal medyaya bir videosu düştü. Şu anda çok sevinçliyiz” diye konuştu.
Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Köksal Pişkin ise “Yaklaşık 15 yıldır kayıptı. Biz birkaç kez aramaya çıktık, ulaşamadık kendisine. Tortum Belediye Başkanı bizim haberimiz olmadan videodan sonra özel makam aracıyla giderek sağ salim aldı getirdi kardeşimizi. Kavuştuğumuz için çok mutluyum” dedi.
15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, “Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Orada yaşadığım şeyler biraz karışıktı. Son zamanlarımı da hatırlamıyorum. Bundan sonra ki ilerleme önemli benim için. Yıllardır bugünü bekliyordum. Özlemiştim ailemi bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. En sonunda kavuştuk. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. 15 yıl annemin duası bana yetti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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