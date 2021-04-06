Erzurum Ticaret Borsasından üyelerine yönelik büyük proje! Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA) Projesi imzaları atıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ( KUDAKA)’nın desteklediği , Erzurum Ticaret Borsası tarafından projelendirilen ve yürütücülüğü yapılacak olan “Ortak Pazarlama Ajansı ( EROPA) projesi” bugün düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi.

Erzurum Ticaret Borsa tarafından çalışmaları yapılan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ‘nın destek verdiği, “ Ortak Pazarlama Ajansı ( EROPA) projesi” , Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanarak start aldı.

Toplam 360.000.00 TL Bütçesi olacak olan Ortak Pazarlama Ajansı ( EROPA) projesinin %75 ‘lik Destek oranı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA tarafından karşılanacak ve projenin süresi 12 ay olacak.

Başkan Oral: Bu Proje İle Üyelerimizin Ulusal ve Ulusal Pazarlara Erişimi daha kolay olacak

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, KUDAKA ile imzalanan protokol çerçevesinde Erzurum İl’inde ve dolayısıyla Bölgesi'nde , yöresel ürünlere ilişkin üretim ve değer zinciri süreçlerinin geliştirilmesi suretiyle, İlin ve Bölge'nin yöresel ürün imalatı ve pazarlanması noktasındaki istihdam ve ihracat potansiyelinden daha etkin yararlanılması ve bu yolla ilgili sektörlerdeki ekonomik katma değerin sürdürülebilir olarak arttırılmasının amaçlandığı belirterek sözlerine şöyle devam etti, “Erzurum İl’inde, başta et ve süt sektörlerinde faaliyet gösteren yetiştiriciler ve üreticiler olmak üzere, yöresel ürünler alanında faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerimizin Erzurum ve bölgeye ait yöresel ürünlere yönelik özellikle gıda sanayisinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini amaçlayarak, iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilecek, sektörde bu çerçevede çevre duyarlılığı gözetilecek özellikle taklit, tağşiş ve kayıt dışının da önlenmesi sağlanacak ve Söz konusu sektörlerin bu proje kapsamında tedarik zincirinde yer alan diğer sektörlerde de istihdamı ve ulusal uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde rol oynaması sağlanacaktır.”

Düzenlenen imza törenine Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney de iştirak etti.

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