“Evde Kal Proje Al” kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı

Atatürk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan "Evde Kal Proje Al" kampanyası kapsamında şimdiye kadar toplam 158 eser destek ödemesi aldı.

Covid19 pandemi dönemi sürecinin verimli ve etkin kullanılması, üniversitenin ArGe faaliyetlerinin aksamaması ve "Evde Kal Proje Al" kampanyasına destek olmak amacıyla; 15 Mayıs15 Eylül 2020 tarihleri arasında Web of Science tarafından taranan dergilere makale göndermiş olma şartı ile araştırmacılara makalelerinin kabul edildiği tarihte, makale başına Sosyal Bilimler alanında 2.000 TL, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında ise 1.000 TL destek ödemesi yapılacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda araştırmacıların, makalenin kanıtları ile başvurarak ilgili destekten yararlanma hakkı elde ettiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Destek almaya hak kazanan 158 makalenin 147’si Fen ve Sağlık Bilimleri alanında, 11’i ise Sosyal Bilimler alanında yazıldı. Atatürk Üniversitesi olarak ayrım yapmaksızın tüm alanlarda, akademisyenlerimize gereken desteği sonuna kadar vermeye devam ediyoruz” dedi.

5 Ay İçerisinde 158 Makale Değerlendirmeye Katıldı

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim modelini benimsediklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu anlayışla üniversitenin her birimini çalışma akışına dâhil ettiklerini belirterek: “Tüm mensuplarının üstün gayreti ve özverili çalışmalarıyla Atatürk Üniversitesi birçok saygın sıralama kuruluşunda ön sıralarda yer alıyor. Üretilen projeler ülke genelinde katma değer sağlıyor. Üniversite üst yönetimi olarak bizler de ayırt etmeksizin her projeye destek veriyoruz. Bu kapsamda "Evde Kal Proje Al" kampanyasının duyurusunun yapılmasının ardından 5 ay içerisinde bizlere ulaştırılan 158 makalenin tüm araştırmacılarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

