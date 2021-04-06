Acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da ismi açıklanmayan 35 yaşındaki kadının şişen parmağındaki 2 yüzük, hastanenin acil servisinde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kentte yaşayan ismi açıklanmayan kadın, şişen parmağındaki yüzüğün çıkarılması için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Acil servis görevlileri kadının sağ elinin parmağındaki yüzükleri çıkaramayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine alet çantası ve ekipmanlarıyla acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kadının parmağında sıkışan yüzükleri çıkarmak için çeşitli yollar denedi. Parmakla yüzükler arasına törpü koyan görevliler, yüzükleri çıkarmaya çalıştı. Spiral keski ile yüzükleri kesmeye başlayan itfaiye ekipleri, kadının elinin etkilenmemesi için enjektörle soğuk su sıktı. Büyük bir bölümü kesilen yüzükler, pense ve karga burnuyla parmaktan çıkarıldı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-04-06 10:21:11
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