İŞKUR tekstil sektörüne istihdam desteği devam ediyor

Erzurum da işsizliğin önlenmesi, istihdamın artırılması ve iş piyasasına kalifiye eleman kazandırmak amacıyla İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kursları tekstil firmalarına destek oluyor.

Açılan kurslarla Erzurum’daki tekstil sektörüne istihdam desteği sağlanarak, kalifiye eleman ihtiyacı karşılanıyor. İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetleri değerlendiren Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, istihdama en büyük katkıyı da tekstil sektörlerinin sağladığını söyledi. Mutlu; “Sanayi sektöründe yeni yeni gelişen Erzurum ilimizde tekstil önemli bir istihdam imkanı sağlamaktadır. Her geçen gün ilimize yeni bir tekstil firması açıldığını ve firmalar istihdam kapasitesi artırarak devam etmektedir. Bunun karşılığında ise ilimizde bir çok vasıfsız işsizlerimiz bulunmaktadır. Bu manada Meslek Edindirme Kursları açarak tekstil sektörüne ciddi anlamda kalifiyeli eleman desteği sağlamaktayız. İlimizde tekstil sektörü bu sayede ivme kazanmaya devam etmektedir. İşsiz ve kalifiyesiz gençlerimize de tavsiyemiz kurumumuzun açtığı Meslek Edindirme Kurslarına katılmalarıdır” dedi.

Meslek Edindirme Kursun ilk günü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen işveren yetkilileri ve kursiyerleri ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrimize katkı sunduğumuz bu süreci yakından görmek için firmamızı ziyaret ettiklerini ve Erzurum'da ülkemiz için çalışan herkese teşekkür ettiğini belirtti. İstihdam için çabalayan firmalar için gerek belediye gerekse İŞKUR İl Müdürlüğü gibi kurumlarımız destek için her zaman yanınızda olduğunu vurguladı.

Erzurum’da İŞKUR'un Mesleki Eğitim Kurslarıyla her geçen gün üretim kapasitesini ve istihdamını artıran kuruluşlar olan tekstil firmalarının bir yenisi daha Erzurum’da faaliyete geçiyor. Yeni açılan Mytex Pazarlama Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi firma yetkilisi Fehmi Cordan Erzurum’da 100 personelle başlayacağını istihdamı yıl sonuna kadar en az 150 kişi olacağını belirtti. Mytex Tekstil firma yetkilisi istihdamda en büyük desteğin İŞKUR'un sağladığı Meslek Edindirme Kursları olduğunu kaydetti.

