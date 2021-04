Çat’ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde yürekler bir kez daha Yavi Şehitleri için attı. Yavi’de bölücü terör örgütü PKK tarafından 28 yıl önce şehit edilen 33 kişi için bugün toprakla tam 33 fidan buluşturuldu.

Yavi Şehitliği’nde düzenlenen etkinliğe Çat Kaymakamı Mustafa Karali Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Çat Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya Belediye Meclis Üyeleri, Şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin anısına fidan dikme etkinliğinin ardından etkinlik daha sonra Yavi Anadolu Lisesinde devam etti. Yavi Şehitleri adına okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını yapan protokol, Yavi Şehitleri’nin aradan kaç yıl geçerse geçsin unutulmayacaklarının mesajını verirken, 33 şehidin isminin yer aldığı kütüphanede incelemelerde de bulunuldu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu’nun her bir karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını hatırlattı. Başkan Yaşar, “Biz şehitlerimiz için asla ‘ölü’ diye bir tanımlama yapamayız. Onlar, Ayeti Kerime’de de belirtildiği üzere diridirler ve Hakk’ın katında rızıklandırılmışlardır” dedi.

Yavi’de bundan 28 yıl önce yaşanan vahşetin, eli kanlı terör örgütü PKK’nın hain yüzünün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yaşar, “Yavi’de katledilen savunmasız insanlar, bu milletin evlatlarıydı, bu milletin parçalarıydı. Her birisini rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Melik Yaşar, Yavi Şehitleri Kütüphanesi’nin, Yavi’de yaşananların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağını belirterek, “Bu kütüphane sayesinde çocuklarımız milli ve manevi hassasiyetleri yüksek bireyler haline gelecek ve Yavi Şehitleri tarihin her döneminde hatırlanacak, hep yad edilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.