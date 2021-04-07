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Erzurum'da süte değer kazandıran proje

DHA

Erzurum'da süte değer kazandıran proje


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Ticaret Borsası'nın (ETB) yürütücülüğünü yaptığı 'Soğuk Zincir Süt Projesi' sayesinde üreticilerin yüzü güldü. 2019 yılında başlatılan projede ilk yıl bin 670 hayvandan 600 ton süt elde edilirken, geçen yıl 2 bin 950 sağmal hayvandan elde edilen bin ton süt, soğutma tanklarıyla fabrikalara taşındı. 2019'da 70 ila 90 kuruş arasında değişen süt fiyatı, projeyle 3 liraya kadar yükseldi. ETB Başkanı Hakan Oral, büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye 2'ncisi olan Erzurum'un süt üretiminde de iddialı hale geleceğini söyledi.
Erzurum Ticaret Borsası, ekonomisinin büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığa dayanan kentte, yüksek olan süt potansiyelinin katma değere dönüşmesi için 2019 yılında 'Soğuk Süt Zinciri Projesi'ni hayata geçirdi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, DAP Kalkınma İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede merkez ilçeler Aziziye, Yakutiye ve Palandöken'de 33 mahalleye 300 süt soğutma tankı dağıtıldı. Yaklaşık 400 üreticinin faydalandığı projede süt hijyen eğitimleri de verildi. Tarım İl Müdürlüğü'nün de 100 sağım makinesi dağıtıldığı proje kapsamında başlatılan çalışmaların olumlu sonuçları alınmaya başlandı. 2019 yılında bin 670 sağmal hayvandan 600 ton süt verimi alınırken, 2020 yılında ise 2 bin 950 hayvandan süt üretimi 1000 tona ulaştı. Üretimde yaşanan artış sütün fiyatına da yansıdı. Proje başladığında 70 ile 90 kuruş arasında olan sütün litre fiyatı 3 liraya kadar yükseldi.
İKİNCİ ETAP BAŞLATILDI
Soğuk Zincir Süt Projesi'nde alınan başarılı sonuçların ardından Aşkale, Çat, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerinde 'Süte Değer' projesi uygulamaya geçildi. Proje kapsamında ilk olarak Pasinler ilçesinde 14 çiftçiye süt tankı verildi. Yaz boyunca sürecek çalışma kapsamında üreticilere 450 tank dağıtılması hedefleniyor. 
AYLIK 11-15 BİN LİRA ARASINDA GELİRİ OLAN VAR
Erzurum'da şimdiye kadar sadece buzağı yetiştirildiğini, sütten çok fazla gelir elde edilmediğini belirten Tarım İl Müdürü Osman Akar, süte değer projesiyle birlikte yöre insanının para kazanmaya başladığını söyledi. Akar, "Proje başlamadan önce sütün piyasa değeri 7090 kuruşlardaydı. Şimdi 3 liraya dayandı, bazı yerlerde 3,5 lira. Özellikle aile içerisindeki bayanlarımız aylık rutin bir şekilde bin lira, bazı çiftçilerimiz şu anda aylık 11 bin lira ile 15 bin lira aylık süt geliri kazanmaya başladı. Temel hedefimiz olan kırsaldaki insanlarımızın gelir ve refah seviyesini yükseltmek adına bu adım çok önemli bir proje. Bu aynı zamanda hayvan popülasyonunun iyileşmesine daha kaliteli kaba yem üretiminin sağlanmasına da çok büyük katkısı olacak bir proje. Projenin birinci ayağını bitirdik, şu anda ikinci aşamasına uyguluyoruz Önümüzdeki süreçte inşallah 3 aşamasını uygulayarak bunu aşamalarla beraber tüm ilimize yaymak istiyoruz" dedi. 
16 AYDA 3 LİRAYA ULAŞTI
Yürütücülüğünü yaptıkları projede süt fiyatlarının 90 kuruştan 16 ayda 3 liraya kadar yükseldiğini belirten ETB Başkanı Hakan Oral, "Üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla katma değer kazanmalarını sağlamak için emeğin karşılığını aldırabilmek için elimizden geldiği kadar Erzurum Ticaret Borsası yönetim kurulu olarak meclis üyelerimiz olarak çalışmalara devam ediyoruz. İlk 2 etabını uyguladığımız projede 3'üncü etap projemiz hazır. İnşallah bütçelendirildiği takdirde bu yıl ya da önümüzdeki yılda 3'üncü etabına başlayacağız. Kadın çiftçilerimize eğitimler veriyoruz. Diğer taraftan Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından sağım makinaları dağıtılıyor. Projenin şu anda diğer bir hedeflediği konu da sağlıklı sütü sağıp sağlıklı olarak taşıyarak mandıracımıza, süt sanayicilerimize standartları yüksek süt taşımış oluyoruz. Standartları yüksek sütle birlikte sanayicilerimiz tarafından da markalaşma süreci hızlanmış oluyor. Çünkü standart süt alabildikleri için standart ürünler yapabilmeye başlıyorlar. İnşallah Erzurum'dan da kısa sürede süt ürünleri üretiminde ulusal ve uluslararası platformlarda yer alacağız" diye konuştu. 
HEDEF İLK ÜÇ
Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 2'nci sırada olduğunu hatırlatan Oral, "Sayın Valimiz bu konuda 1'inciliği hedef olarak belirledi. Diğer taraftan da süt üretimimizde çiftçimiz dediğim gibi ürettiği ürünün verdiği emeğin karşılığı almaya başladıkça şu an Allah'a şükür alıyorlar bu algı bu piyasa böyle oturdukça da süt verimliliği de artıyor. İnşallah kısa sürede süt verimliliğinde de ilk üçte yer almayı hedefliyoruz" dedi. 
SÜT ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
Merkez Yakutiye ilçesi Akdağ Mahallesi'nde sütçülük yapan Derya Aydemir, "Sütün değeri arttı, yüzümüz güldü. Başta Valilik ve Ticaret Borsası olmak üzere bize her konuda destek oldular. Daha önce sütler sağıldıktan sonra bozulurdu. Ama şimdi tanklarla sütler bozulup çöpe gitmiyor. Önceden 75 kuruş olan sütün fiyatı 3 lira oldu. Sağ olsunlar bize süt sağım makinesi de verdiler" diye konuştu.
Önceleri emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Taner Çavuşoğlu ise projeyle birlikte önemli gelir sağlandığını bildirdi. Kırkgöze Muhtarı Nihat Değirmencioğlu, "Süt projesi olmadan önce halimiz haraptı. Sütün litresi 70-90 kuruştan satılırken, projenin başlatılmasıyla sütümüz para etti. Güzel bir ortam oluştu. Daha temiz hijyenik süt üretim için daha iyi çalışma yapıyoruz mutlu olduk" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-07 09:58:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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