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Eşinin, sandık başında görevli olduğu için teröristlerce öldürüldüğünü söyledi

DHA

Eşinin, sandık başında görevli olduğu için teröristlerce öldürüldüğünü söyledi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Parti ilçe belediye meclisi uyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen gri kategorideki 'Şevger' kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan Ferya Küçük, eşi Ahmet Küçük'ün seçim sandığında görevli olduğu gerekçesiyle öldürüldüğünü söyledi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, tutuklu sanıklar Emrah Polat ve Mahmut Çimendağ, salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mehmet Kaya ile tutuksuz sanıklar A.B, P.Ö, ve M.S.Ö. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Muhammed Fadullah Kamış ile tutuksuz sanık F.P. ise duruşmada yer almadı.
Duruşmada ifade veren Emrah Polat, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu öne sürdü ve tahliyesini istedi. Olay günü sanık Mahmut Çimendağ ile görüşmediğini söyleyen Polat, "Öldürülen Ahmet ile Savcı Küçük'ü tanımam. Öldürüldüklerini akşam öğrendim. Mahmut Çimendağ'ı meclis üyesi olması dolayısıyla tanırım ve arada kaynak makinesi almak için görüşürdüm" dedi.
Emrah Polat'ın ifadesi üzerine Mahmut Çimendağ, olaydan bir gün önce Polat'ın kendisini aradığını söyledi. Polat'ın kendisini beyaz renkli bir arabayla aldığını kaydeden Çimendağ, "Emrah'la birlikte F.P'nin evinin oraya gittik. Gittiğimizde beni teröristlerle görüştüreceğini söyledi ve teröristlerin kaldıkları yeri gösterdi. Emrah beni olay günü kaynak makinası için aramadı. İlk aradığında görüşmek istediğini söyledi, ikincisinde ise evin önünde olduğunu söyledi" diye konuştu.
Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mehmet Kaya ise PKK ile ilgisi olmadığını kaydetti. Kaya, "Seçim döneminde evime geldiler ve baskı yaptılar. Ben onlara karşı çıktığım için iftira atıyorlar" ifadesini verdi. 
RAKİP OLDUĞU İÇİN SAVCI KÜÇÜK'Ü ÖLDÜRDÜLER
Duruşmada söz alan Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük, Karayazı'da iki grup bulunduğunu, bir tarafın PKK, diğer tarafın karşıt grup olduğunu kaydetti. Küçük, "Örgüt yöneticileri başkan adaylarını genelde yanlı köylerden seçerdi. 2018'den sonra ilk defa diğer taraftan Burhanettin Şahin'i seçti. Onun da rakibi Savcı Küçük'tü ve o da güçlü bir rakip olduğu için şehit edildi" dedi. 
'SANDIK GÖREVLİSİ DİYE ÖLDÜRDÜLER'
Ahmet Küçük'ün babası Ali Rıza Küçük duruşmadaki ifadesinde "Oğlum HDP ile PKK tarafından öldürüldü. Hepsinden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi. 
 Duruşma salonunda yer alan Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük ise Çimendağ'ın Ahmet'i sandık başında gördüğünü ve bunu söylediğini öne sürerek, "Kamış, Ahmet'in seçim sandığında görevli olduğu için öldürüldüğünü A.K.'ye söylemiş" ifadesinde bulundu.
 Ferya Küçük'ün ifadesi üzerine söz alan tutuklu sanık Çimendağ, Ahmet'i tanımadığını ve sandık başında olduğu bilgisini teröristlere vermediğini söyledi.    
 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Muhammed Fadullah Kamış, Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya ve Emrah Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU
Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, bir araçta ölü bulundu. Güvenlik güçlerince yapılan soruşturma sonunda saldırının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Şevger' kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da yakalanarak tutuklandı. Terörist Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Emrah Polat, F.P. ve A.B. de tutuklandı. Yargılama sürecinde F.P. ve A.B. serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-07 16:02:48

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