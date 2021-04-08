BB Erzurumspor’un galibiyet hasreti 8 maça çıktı Dadaşlara Costa'da yetmiyor

BB Erzurumspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet alamazken, bu maçlardan sadece 3 puan çıkarabildi.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sahadan 11 beraberlikle ayrılan dadaşlar küme düşme hattından kurtulamadı. En son ligin 25. haftasında Rizespor'u deplasmanda 20 mağlup eden dadaşlar, o günden sonra galibiyete hasret kaldı. Mavibeyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde çıktığı 8 maçta sadece 3 puan alabildi.



"Yılmaz Vural’da çare olamadı"

BB Erzurumspor’un başında 2 kez sahaya çıkan Teknik Direktör Yılmaz Vural’da dadaşlara çare olamadı. Vural çıktığı 2 müsabakadan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.



"Costa sırtlıyor"

Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında BB Erzurumspor’un attığı 2 golde de deneyimli stoper Manuel da Costa’nın imzası bulunuyor. Costa, dün oynanan Gençlerbirliği maçında son dakikalarda savunmadan ileri çıkarak attığı golle mavibeyazlılara son dakikada 1 puan getiren isim oldu.



"Rakip Beşiktaş"

BB Erzurumspor, pazar günü sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ı ağırlayacak. Küme düşme hattından hızla kurtulmak isteyen dadaşlar bu maçtan puan yada puanlar almayı hedefliyor.

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