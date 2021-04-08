Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan üreten şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan ürettiği bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, 33 litre dezenfektan, plastik bidonlarda 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan 2 metre serum hortumu ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi. Ekipler, işyeri sahibini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-08 11:08:19
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