Türk İş'ten sağlık işçileri sendikasına hayırlı olsun ziyareti

Türk İş sendikasına bağlı 14 şube başkanı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Başkanlığına seçilen Ergun Deniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Türk İş Erzurum İl Temsilcisi ve Demir yol İş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Gökcan, sendikacılığın gönül ve sevgi işi olduğunu belirterek, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Ergun Deniz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Birlikte çalışmak, birlikte koşturmak, beraber yorulmak, beraber sevinip ve beraber üzülmek için bu göreve talip olduklarını ifade eden Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Ergun Deniz, işçi kardeşlerinin her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Deniz, “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi sendikal tarihimizde emeğin, ekmeğin ve alın terinin savunuculuğunu yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Milli ve manevi değerler konusunda her zaman devletimizin ve hükümetimizin yanında olmak zorundayız. İşçi kardeşlerimizin bizlere vereceği yetki ve görevle, çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Birlikte çalışmak, birlikte koşturmak, beraber yorulmak, beraber sevinip ve beraber üzülmek için bu göreve talip olduk. Çünkü biz, ”Birlikten kuvvet doğar” anlayışını ilke edinmiş bir yönetimi temsil ediyoruz. Görevde bulunduğumuz süre zarfında yapacağımız hizmetler, önümüzdeki yeni hizmet dönemi için yapacaklarımızın birer teminatıdır. Milli bir sendikayız ama söz konusu işçi hakları söz konusu olduğu zaman karşımızda kim olursa olsun mücadeleden kaçmadık kaçmayacağız. Hepimiz tek yumruk halinde olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

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