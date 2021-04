Erzurum Emniyetinden Vali Memiş’e “Polis Haftası” ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile emniyet amirleri ve polis memurlarını makamında kabul etti.

Vali Memiş, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türk Polis Teşkilatı’nın 176 yıldır zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasına göre, gecegündüz fedakârca görev yaptığını söyledi.

Korona virüs (Covıd19) salgınında da polis teşkilatının fedakârca görev yaptığını kaydeden Memiş, “Bizler için canla başla görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Milletimiz, polislerimizin fedakârca yürüttüğü çalışmalarından, her zaman takdirle ve övgüyle söz etmiştir.” dedi.

Erzurum’da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

“Son bir yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında sağlıkçılarımız ve siz kahraman polislerimiz ve jandarmamız yer almakta. Şunu belirtmek isterim ki hiçbir zaman Erzurum’da görev yaptığınızı unutmayın. Çünkü bu kent tarih boyunca Anadolu’nun adeta yılmaz bir bekçisi ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehir. Sizlerin çalışmalarından hiçbir zaman şikâyet almadım. Aksine her zaman yaptığınız örnek davranışlardan dolayı övgüler aldım. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir kez daha polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve kutsal vazifelerini icra ederken şehit olan polislerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

Vali Memiş’in konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürü Aslan’a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü plaket verdi. Ziyaret; günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

