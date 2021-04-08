Festival havasında koştular

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TAF tarafından düzenlenen Turkcell Atletizm Festivali İl Seçmeleri yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Turkcell Atletizm Festivali İl Seçmeleri, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Atletizm Tartan Pistte yapılan yarışlar 60 ve 1000 metre sürat yarışları, 800 metre yürüyüş uzun atlama, yüksek atlama ve fırlatma topu kategorilerinde yapıldı. 50’in üzerinde minik atletin katıldığı atletizm yarışlarında dereceğe giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Antrenörler Yavuz Bayram, Mustafa Esen, İsmail Güzeloğlu ile Özkan Kaya tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, minik atletleri gösterdikleri performanstan ötürü kutladı. Taşkesenligil, dereceye giren atletlere de katılacakları final yarışları için başarı diledi.

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