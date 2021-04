Atatürk Üniversitesi, Afet Farkındalık Eğitimi için protokol imzaladı

Akademik ve bilimsel alt yapısıyla kurumlar arası iş birliklerine desteğini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzaladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek afet farkındalık etkinlikleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin anlaşma sağlandı.

Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik iki kurum arasında yapılan iş birliği ile üniversite ve bağlı birimlerindeki öğrenci ile akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine ilişkin maddelerin yer aldığı protokolde kurumların ortak yükümlülükleri de belirlendi.

İmza töreninde konuşan Vali Okay Memiş, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine daima ihtiyaç duyulduğu için imzalanan protokolün süresiz olduğunu söyledi. AFAD’ın afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleme gibi görevleri olduğunu belirten Vali Memiş kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleri de koordine edecek olan AFAD’ın Atatürk Üniversitesi ile birçok yeni çalışmaya imza atacağını söyledi.

“Protokoller Kurumlararası İş Birliğine Güç Katıyor”

AFAD’ın afet farkındalığı kapsamında kamuoyuna yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda her türlü desteğin sağlanacağını vurgulayan Rektör Çomaklı, özellikle AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İmzalanan protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını dileyen Rektör Çomaklı, gerçekleştirilen protokollerin kurumlar arası iş birliklerine güç kattığını söyledi.

