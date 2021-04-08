Akademisyenler fidan alıp okul bahçesine diktiler

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Oltu Meslek Yüksek Okuluna 103 meyve ağacı dikildi. Akademisyenler Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bahçesine 400 civarında ağaç diktiler.

Oltu Meslek Yüksek Okuluna dikilen meyve fidanlarına plaka halinde şehitlerimizin isimleri ve Öğretim üyelerinin isimleri yazıldı. Dikilen fidanların ücretlerini Akademisyenler kendileri karşıladılar.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Oltumuzda çeşitli fidan dikme etkinliğimiz oldu. Oltu Düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl anısına bugün Oltu Meslek yüksek okulunda ağaç dikiyoruz hayırlı olsun. Bugün Oltu Kaymakamımız Şenol Turan, Akademik personelimiz ve Kurum amirlerimizle birlikte Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bahçesine hem meyve ağacı hem de orman ağacı fidanı diktik hayırlı olsun. Ağaç çok önemli kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikin toprakta buluşturun öğretisi gereği bizde ağacı çok önemsiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.