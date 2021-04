BB Erzurumspor’dan hakem Suat Arslanboğa’ya tepki

BB Erzurumspor, 11 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçının hakemi Suat Arslanboğa’ya tepki gösterdi. Kulüpten yayımlanan mesajda “Tek isteğimiz, eşitlik” vurgusu yapıldı.

Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 11 berabere kalan BB Erzurumspor maçın hakemi Suat Arslanboğa’ya tepki gösterdiği bir yazı yayımladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine aynı senaryo! Türk sporunun en güzel renklerinden Mavi Beyazlı Erzurumspor’umuzun her hafta farklı bir hakem skandalıyla karşı karşıya kalması sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. 2 sezon önce Süper Lig’de mücadele ederken tüm spor kamuoyunun kabul ettiği; yapılan fahiş ‘’Hakem ve Var’’ hataları nedeniyle Süper Lig’den düşürülen Erzurumspor’umuz, 20202021 sezonunda da aynı senaryoyla karşı karşıyadır.

Tek isteğimiz: Eşitlik ve adalet

Haftalardır süregelen bu hatalara en son karşılaştığımız Gençlerbirliği maçında da devam edilmiştir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu sezon sonuna kadar ısrarla her şeye rağmen güvenerek ve inanarak beklediğimiz ‘’ EŞİTLİK VE ADALET’’ duygusunu bir çok maçta göremediğimizi belirtmek isteriz.. Geçen hafta Konyaspor maçında rakibe ikinci sarı kartı veremeyen, net elle oynamaya penaltı veremeyen hakem Sarper Barış Saka’dan sonra bu hafta da sıkıntımız Suat Aslanboğa ile devam etti.

Ne yaptı Erzurum sana Suat Aslanboğa ?..

Daha önceki maçlarımızda gerek hakem olarak gerek VAR hakemi olarak nedenini bilmediğimiz bir şekilde bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Aslanboğa bizi yine şaşırtmadı. Son Gençlerbirliği maçımızın da orta hakemi olan Suat Aslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker’in ‘’Verdikleri ve vermedikleri kararlar” karşısındaki şaşkınlığımızı hala üzerimizden atamadık.

Kural ihlali mi kural ihmali mi?

Kural ihlali gerekçesiyle penaltı pozisyonundan sonra golümüzü iptal eden ve kullandığımız ikinci penaltı sonrası aynı kural ihlalini (yan hakemin uyarmasına rağmen) hiçe sayan bu zihniyet aynı maçın son dakikasında futbolcumuz Leo Schwechlen’e yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmiştir, VAR odasındaki hakemler de bu vurdumduymazlığa ortak olmuşlardır.

Farkındayız, anlamaya çalışıyoruz!

Pandemi başta olmak üzere birçok olumsuzluğun yaşandığı, sıkışık maç takvimi, hakemlerin VAR ve AVAR uygulamalarında görev yapması gibi faktörlerin Merkez Hakem Kurulu’nun işlerini zorlaştırdığının farkındayız.

İhtiyaç duyduğumuz şey: cesaret

Bugüne kadar birbirinden zor maçlarda cesur bir yönetim sergileyen, adaletli duruşlarından taviz vermeyen, sayıları az da olsa Türk hakemliğini en güzel şekilde temsil eden hakemlerimizin sayısının artmasını istiyor, tereddütle, endişeyle soğukkanlılığını yitirerek dış dünyadan etkilenen hakemlerin sayısının azalmasını istiyoruz. Buna rağmen sahada gördüğünü çalan hakemlerin olduğu, maça göre, takıma göre değil, kurallara göre maçların yönetildiği, hakemlerin değil müsabakaların konuşulacağı bir lig temenni ediyoruz.

İnanmaya devam edeceğiz.

Biz Erzurumspor olarak sadece bu sezon değil, oynadığımız tüm müsabakalarda her sezon, son maçın son düdüğü çalana dek, ısrarla, her şeye rağmen, bu kurula ve hakemlerine yeniden güvenerek ve adalet mekanizmasına inanarak maçlarımıza çıkacağız.

Takipteyiz!

Şehir olarak bu ülke için bugüne kadar önemli misyonlar üstlenen Erzurum’un ve 4 milyon Erzurumlunun gözbebeği olan, beş yılda dört kupa alarak tarihi bir başarıya imza atarak bu noktaya gelen, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış ‘’Erzurumspor’umuza yapılan bu hataların son bulmasını talep ediyoruz. Ligin sonuna kadar kalan 8 maçımızda ‘’alınacak ve verilecek kararları” Erzurumspor camiamızla birlikte hiç olmadığı kadar titiz bir şekilde takip edeceğimizi belirtmek isteriz.. Spor kamuoyuna saygılarımızla..

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü.”

