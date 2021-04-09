Keteci ve Dinçer’in “Farklı Bakış” hat sergisi, beğeni topladı

Erzurumlu sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in yeni bir form ve farklı bir biçimsel anlatım kullanarak uzun süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in yeni bir form ve farklı bir biçimsel anlatım kullanarak uzun süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'e ait eserlerin sergilendiği ve sanat danışmanlığını hattat ve müzehhib Muhammet Mağ'ın üstlendiği "Farklı Bakış" hat sergisi kapılarını sanatseverlere açtı.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, Türk İslam Sanatlarının yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatımını kullanarak yaşam alanlarına yerleşmesi için tasarlandı.

Sanatçı Keteci ve Özgür tamamlayarak sundukları eserleriyle sadece görsel bir şölen değil aynı zamanda insan psikolojisini de olumlu yönde etkileme amacını taşıyor.

Bu çalışmalarla farklı bir bakış açısı oluşturduklarını belirten Sanatçı Neslihan Arzu Keteci, "Fehim Hakkı İbrahimoğlu'nun öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıl boyunca çakıl taşlarıyla resim yapmaya çalıştım. Gerçekleştirdiğimiz bir sergiyi ziyarete gelen Muhammed Hoca'nın farklı bir bakış oluşturalım talebi sonrası Gülseren Özgör Dinçer arkadaşımla birlikte bu yola girdik. Çakıl taşıyla, ebru ve seramiği birleştirerek bugünkü farklı bakışı oluşturduk. Bu sergide şu an 34 tane eser var. Güzel ve farklı şeyler ortaya çıktı" diye konuştu.

Keteci, “Çalışmalarımız Türk İslam Sanatlarının yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatımını kullanarak yaşam alanlarına yerleşmesi için tasarlanmıştır.

Bu çalışmalar; Hat sanatını mabedden çıkarıp yaşam alanlarının merkezine kimliksel ve kişisel olarak geçişini sağlamayı amaçlamaktadır.

Resim, grafik, çağdaş ve dekoratif unsurlar taşımaktadır. Bu da boş olan bir alana yeni söylemler, yeni renkler, yeni formların girişine zemin hazırlamaktadır.

Bu çalışmalar, değişen dünya konjonktüründe insanların, toplumların yaşamların bu değişimine sanatsal bir katkı ve uyum sağlamaktadır.

Çünkü; sanat bir yaşam biçimidir. Tüm inançlara,tüm insanlığın sanat zevkine hitap etmekle beraber, ötekileşmenin toplumları böldüğü, parçaladığı bir ortamda bu çalışmalar bir bütünleşmeyi öngörmektedir.

Bu çalışmalar sadece bir görsel şöleni yanı sıra, insanı ve psikolojisini olumlu yönde etkilemeyi ve katkıda bulunmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Serginin önümüzdeki günlerde Erzurum’da da açılmasının planlandığı belirtildi.

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