Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler

Oltu Meslek Yüksek Okulu’nca Oltu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle bir ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Oltu meslek yüksekokulunda akademik ve idari personelin katkı ve katılım sağlamasıyla Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı ve şehitlerimiz anısına 103 meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca ile birlikte Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya eşlik etti.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Akademisyenleri ve idari kadro personeli kendi sevdikleri meyve fidanlarını okul bahçesine diktiler. Personelin diktikleri her meyve fidanına kendi isimlerini astılar.

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