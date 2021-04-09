Oltu’da Polis Bayramı kutlandı

ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak

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Oltu'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı törenle kutlandı.

10 Nisan Cumartesi günü kutlanması gereken Polis Bayramı, yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeni ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle program yapılamayacağı için bugün kutlandı.

Cuma namazı öncesi Aslanpaşa Camii'nde okunan mevlidi şerifin ardından camii cemaatine şeker ve kolonya ikram ettiler.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Meydanındaki programdan sonra törene katılan polis memurları Aslanpaşa Şehitliği Ziyaret edilerek Şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua ettiler.

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