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Vali Memiş: “Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”

İHA

Vali Memiş: “Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, içten ve dıştan gelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinmiştir. Gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasına göre, gecegündüz fedakârca görev yapan Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845’ten bugüne kadar ülkemizde huzur, güven ve düzeni sağlamak için çalışmaktadır. Kurulduğu günden beri her yıl kutlanılan polis haftası etkinlikleri, bu yıl 511 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Polis Teşkilatımız 176 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi başarıyla yerine getirmektedir. Görevlerini yerine getirirken hukukun üstlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gerekliliklerini ilke edinen Emniyet Teşkilatımız, gerek yurt içinde gerek yurt dışında görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almış bulunmaktadır. Türk Milleti, bu güzide Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir. Bu vesileyle, her alanda görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” sözleriyle Türk Polis Teşkilatının, toplumumuzun teminatı olduğunu ve polise olan güveni belirtmektedir. Ülkemizin zor dönemlerinde, her zaman yanında olan Polis Teşkilatımız; Covıd19 salgınında 7/24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin, bizler için canla başla görevlerini yerine getirmektedirler. Milletimiz, polislerimizin fedakârca yürüttüğü çalışmaları, her zaman takdirle ve övgüyle izlemektedir. Bizler de, salgını önlemek için büyük çaba sarf eden emniyet güçlerimize destek olmalıyız. Toplumumuzun huzur ve güveni için alınan tedbirlere titizlikle uymalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 176. Yıl dönümünü kutluyor, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, milletimizin huzur ve asayişini temin etmek için büyük çaba gösteren, suçluları adalete teslim etmek amacıyla, canla başla çalışan emniyet mensuplarımızın “Polis Haftası’nı” kutluyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”

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