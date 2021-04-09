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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Polis Teşkilatının kuruluşu kutlandı

İHA

Erzurum’da Polis Teşkilatının kuruluşu kutlandı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. yıldönümü Erzurum’da düzenlenen törenle kutlandı.
Pandemi nedeniyle bir gün önce başlanan kutlamalar Havuzbaşı kent meydanına çelenk sunma töreniyle başladı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü adına çelengi İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Atatürk Anıtına sundu.
Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törende Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da mini bir konser verdi.
Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ,İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, komiserler ve polis memurları katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bir dönem İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığını ifade ederek, “ Polisimizle ve Jandarmamızla bir dönem elimizden geldikçe bu vatanının güvenliği ve bölünmez bütünlüğü için mücadele ettik. Polis güvenlik kuvvetlerimiz içinde şehirde çalışan birimlerdir. Onlar sayesinde yatağımızda başımızı yastığa rahatlıkla koyuyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Polis teşkilatımızın yıldönümünü kutluyorum” dedi.
Vali Okay Memiş’de Erzurum polisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini kaydederek, “ Kahraman polislerimizin 176. yılını kutluyorum. Sizlerle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Erzurum’da 3 yıla yakındır birlikte görev yapıyoruz. Özellikle vatandaş ile ilişkiler üst seviyede. Erzurum’da görev yapmak gurur kaynağı bizim için, bölgemizde bir tane terör unsuru bırakmamaya çalışıyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Her alanda daha güçlü bir ülke olmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.
Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ise,“ Devletimize yönelik her türlü saldırıyı ve hainliği önlemek için kurulmuş bir teşkilatız. Bugün milletimizin sevgisini, duasını ve desteğini kazanmış polis teşkilatımızın 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan tüm fedakarlıklar ortadır. Mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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