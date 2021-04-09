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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narman’da İstihdama yönelik protokol imzalandı

İHA

Narman’da İstihdama yönelik protokol imzalandı

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Narman Belediyesi arasında istihdama yönelik protokol imzalandı.
Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Narman Belediyesi Süt Ürünleri Ltd. Şti. işbirliğiyle imzalanan protokol “genç, kadın ve engellilerin istihdamına yönelik eğitimlerin verilmesini kapsıyor.
“BitkiselHayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisinin” de istihdama yönelik üzere istihdam garantili meslek edindirme kursu, işbaşı eğitimi, veya MEGİP gibi eğitim programlarının İŞKUR mevzuatı kapsamında düzenlemesi kararlaştırıldı.
Narman Belediyesi iştirak firması Süt Ürünleri Ltd. Şti BitkiselHayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisinin” de istihdam garantili olarak açılacak ilk olarak “Makine paketleme işçisi” olarak meslek edindirme kursu açılacak.
Aynı zaman da protokol ilerleyen süreçte firma kendi bünyesinde ki sigortalı sayısına göre yeni istihdam yapılması için farklı meslekte İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile kurslar açılmasını kapsıyor.
Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde imzalanan protokolü Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Narman Belediye Başkan V. Yavuz Soylu imzaladı.

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