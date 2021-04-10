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`Erkeklerin tepkisine pistte cevap verdim, artık saygı duyuyorlar´

DHA

`Erkeklerin tepkisine pistte cevap verdim, artık saygı duyuyorlar´


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUMLU Katring yarış pilotu Sümeyye Ayan, pistte kadın sayısı ne kadar fazla olursa otomobil sporlarının da o kadar güzelleşeceğini söyledi. Erkeklerin kendilerini çok fazla kabullenemediğini belirten Ayan, "Tepkilerine pistte çok güzel cevap verdim. Artık saygı duyuyorlar, eğitim bile almak isteyen oluyor" dedi.
Memleketi Erzurum´a 'Minik eller üşümesin' projesine destek için gelen Sümeyye Ayan, kentte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Aslen Oltu ilçesinin Yukarıcamli Mahallesi'nden olduğunu belirten Ayan, memur çocuğu olduğunu tenis, dalış, rüzgar sörfü, buz pateni ve kayak gibi sporları ile de uğraştığını vurguladı. Otomobil sporlarının kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Ayan, 12 yaşından beri de motor sporlarıyla ilgilendiğini kaydetti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu´ndan (TOSFED) otomobil sporları uluslararası yarış pilotu unvanına sahip olan Sümeyye Ayan, hız tutkusu sayesinde kartinge yöneldiğini ifade etti.
'Minik eller üşümesin' projesi sayesinde Erzurum'da özellikle köy çocuklarının okula giderken artık üşümeyeceğini vurgulayan Sümeyye Ayan, "Erzurum'da taş üstüne taş koyan herkesin yanında olmayı bir görev bilirim. Karakışın hüküm sürdüğü Erzurum'da artık öğrenciler okul yolunda el ve ayakları üşümeyecek. Bunu bilmek benim içimi ısıtıyor" diye konuştu.
Motor sporlarına gönül vermiş biri olarak Türkiye'yi 23 Nisan'da Duabi'de ve ardından İtalya ile Almanya'da temsil edeceğini sözlerine ekleyen Ayan şunları söyledi:
"Turizm ve Gençlik Spor İl müdürümüzle konuştuk. Erzurum'a yarış pisti yapılmasını talep ettik. Genç kızlarımız çocuklarımızın eğitmenliğini yapmak istiyorum. Çok güzel otomobil sporcuları yarışçıları çıkarmak istiyorum. Aslında, kadın söz konusu olunca erkekler çok fazla kabullenemiyor. Bir de piste çıkıp derece, kupalar ve uluslararası lisans alınca kabulleniyorlar bir yerden sonra. Kadınların otomobil sporlarında daha çok var olmasını istiyorum. Kadın sayısı ne kadar fazla olursa bence otomobil sporları da o kadar güzelleşir. Bütün kız çocuklarımızı pistlere bekliyorum. Erkeklerin bana karşı ilk başlarda tepkileri vardı onlara cevabı pistte verdim. Artık saygı duyuyorlar, eğitim bile almak isteyenler oluyor. Kız çocuklarında ülkemizde bastırılmış bir duygu var. Erkekler çok iyi araba sürer deniliyor. Kadın sürücülere trafikte korna çalınıyor, sıkıştırılıyor. Bence kadınların bunu pistlere çıkarak aşabileceklerini, neler başarabileceklerini göstereceklerini düşünüyorum"
Yakutiye kent merkezinde 'Minik eller üşümesin' projesini yürüten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road ekibi ile bir araya gelen ve burada küçük bir gösteri sürüşü yapan Sümeyye Ayan, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-10 12:28:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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