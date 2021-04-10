BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağılayacak olan BB Erzurumspor, son antrenmanını yaparak kampa girdi.

Erzurum temsilcisi, Teknik Direktör Yılmaz Vural nezaretinde yapılan ter antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Mavibeyazlılar ligde kalma yolunda mutlak puan kazanmak isterken, lider Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

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