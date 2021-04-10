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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti

DHA

Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti


Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)ERZURU Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nda görevli avukatlar, pandemi döneminde kısıtlamalarla birlikte evde geçirilen zamanda kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çekti. Avukat Esra Eyüboğlu, "Pandemi döneminde sadece kadının değil çocukların da büyük oranda şiddet gördüğünü biliyoruz. Kolluk kuvvetleri ve savcılığa ulaşan vakalarda artış var. Biz bu artışın daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Her olay vaka maalesef bildirilmiyor. Şiddet noktasındaki en büyük sorun kesinlikle sessiz kalınması" dedi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte önlem amacıyla uygulamaya konulan kısıtlamalarda insanlar evde daha fazla geçirmeye başladı. Bu dönemde evde kalan bireylerde şiddet eğiliminin arttığı belirtildi.
Erzurum Kadın Hakları Komisyonu görevlisi Avukat Esra Eyüboğlu, pandemi döneminde kadınlara yönelik şiddetin arttığını söyledi. Artan şiddet olaylarından çocukların da etkilendiğini belirten Eyüboğlu, "Kadına şiddetten bahsettiğimizde önceden fiziksel şiddet üzerinde duruyorduk. Şiddetin boyutlarının çok farklı olduğunu özellikle kadına şiddettin sadece fiziksel olmadığını cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutlarda olduğunu görüyoruz. Şiddetin her türünü pandemi döneminde çoğunlukla görmeye başladık. Pandemi döneminde şiddet olaylarının aile içinde ciddi artış gözlemliyoruz. 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş ve 171 kadın da şüpheli bir şekilde kaybolmuş" dedi.
Mağdurların her zaman yanında olduklarını belirten Avukat Eyüboğlu, "Bizler mağdur olan kadınların her zaman için hukuki olarak yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Pandemi döneminde sadece kadının değil çocukların da büyük oranda şiddet gördüğünü biliyoruz. Kolluk kuvvetleri ve savcılığa ulaşan vakalarda artış var. Biz bu artışın daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Her olay vaka maalesef bildirilmiyor. Şiddet noktasındaki en büyük sorun kesinlikle sessiz kalınması. Her türlü şiddet gören kadınların komisyonumuza başvurmalarını şikâyetlerini iletmelerini istiyoruz. Konuyu değerlendirdikten sonra gerek duyulursa kadın sığınma evlerine müracaatlarını sağlayıp koruma altına alınmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm hukuki boyutlarda tek bir avukat olarak değil komisyon olarak takip ediyoruz" diye konuştu. 
`KADIN GÜLERSE TOPLUM GÜLER´
Şiddet gören kadınlarla empati yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kadın Hakları Komisyonu görevlisi Bilge Mutlu Bilge ise kadınların mutluluğunun toplumun mutluluğuyla doğru orantılı olduğunu söyledi. Avukat Bilge, kadının toplumdaki yerini şöyle anlattı:
"Kadına dair yıllardır devam eden çalışmalarımız var. Onların penceresinden bakarak onların duygularını kendi yüreğimizde hissederek faydalı olmaya çalışıyoruz. Sadece kadın liderlerden oluşan bir çalışma yürüttük. Biz burada kadının derdini, sıkıntısını, nasıl mutlu olacağını masaya yatırdık. Aslında kadın mutlu olunca eşini, çocuğunu, ailesini ve tabi ki toplumu mutlu edebiliyor. Pandemi sürecinde aile tamamen dört duvar arasında kaldı. Kesinlikle bu bir sebep olamaz ama ekonomik sıkıntılar, şiddet olarak kadın ve çocuğa yansıyor."
`KADINA VERİLEN HAKLARIN TAKİBİ YAPILSIN´
Kadın ölümlerinin arttığına dikkat çeken Kadın Hakları Komisyonu görevlisi Avukat Fatma Doğru da, "Eş, işi olmayınca ve kendini eve kapanmış görünce karısına yüklenmeye başladı. 2020 Mart ayında 18 günlük bir süreçte 73 kadının öldürüldüğü basına yansıdı. Mart sonuna kadar da 50 kadının öldürüldüğü biliniyor. Birçoğu elbette basına yansımıyor. İyileştirme için neler yapılmalı, bunu konuşmak gerekiyor. Kadına birçok hak veriyoruz ama bu hakları ne kadar uygulayabiliyoruz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Sıkı takip ve süreklilik en önemli etken" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-04-10 17:14:21

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