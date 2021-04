Aydemir: ‘Türk Polisine minnettarlığımız sonsuzdur’ Aydemir: ‘Şehit polislerimizi rahmetle anıyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘‘Şehit Fethi Sekinler ve yol arkadaşları var oldukça huzur, emniyet ve güven ortamını kimse bozamayacak; Milli hafıza, her biri bayrak şahsiyet olan şehit polislerimizin hatıralarını aziz bir emanet olarak koruyacaktır. ‘ dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Huzurun devamı, asayişin korunması, güven ortamının muhafazası, kardeşliğe kasteden hainlerin emellerine ulaşmaması uğrunda; coğrafyamızın birlik, dirlik ve beraberlik ikliminde ilelebet baki kalması için canlarını adayan şehit polislerimize rahmet niyaz ediyor, her biri fedakarlık timsali polisimizin ve Türk Polis Teşkilatının 176’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. ‘ dedi.

Türk Polis Teşkilatına Minnettarız

Milletvekili Aydemir, ‘Hayatımızın hemen her safhasında toplumun huzur, emniyet ve güvenlik kaydındaki beklentilerinin karşılanması; ülkemizin bir huzur adresi olması odağında özel yaşamlarından dahi taviz vererek görev yapan Emniyet Teşkilatımız her daim gurur kaynağımız olmuştur. Milli iradeye kastedenler karşısında destansı bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’daki hain kalkışmaya dur diyerek milli dirilişe tebdil eden, milli irade şahlanışında öncü olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına minnettarlığımız sonsuzdur. ‘ mesajını verdi.

Emniyet Şehitleri, Milli İrade Yüreğinde Yaşıyor

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Türk Milleti, milli iradenin diri kalması yolunda can adayan Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç, Nedip Cengiz Eker, Münir Murat Ertekin, Zeynep Sağır’la ifade bulan 15 Temmuz şehitlerini asla unutmayacak, FETÖ iblisleri ve onların işbirlikçilerine karşı iman dolu göğüsleriyle karşı duran Emniyet Şehitleri Türk Polis Teşkilatımızın da ufku olarak kalacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.’ kaydını düştü.

Onlar Bayrak Şahsiyettir

Milletvekili Aydemir, ‘‘Şehit Fethi Sekinler ve yol arkadaşları var oldukça huzur, emniyet ve güvenimizi kimse bozamayacaktır. Milli hafıza, her biri bayrak şahsiyet olan şehit polislerimizin hatıralarını aziz bir emanet olarak koruyacak; Türk Polisi hainlerin, bölücülerin korkulu rüyası, milli iradenin gönlünde ise fedakarlık şahikası olmayı sürdürecektir. Rabbim her daim muinleri olsun. ‘ vurgusunda bulundu.

