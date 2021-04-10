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Lider Beşiktaş Erzurum'da 

DHA

Lider Beşiktaş Erzurum'da 


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın  Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi. Kısıtlama sebebiyle havalimanına karşılama için kimse alınmadı.
Süper Lig lideri Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Maç için bir gün önce Erzurum'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, pandemi sebebiyle kısıtlamaya rağmen karşılayan olmadı. Sadece basın mensuplarının olduğu havalimanında çevik kuvvet polisinin tedbir alması dikkat çekti. Uçaktan inerek Beşiktaş kulüp otobüsüne ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın binerken, pandemi sebebiyle kulüp yönetimi basın mensupları futbolculardan uzak tutuldu. Sessiz sedasız Erzurum'a gelen Beşiktaş, kafilesi havalimanından geceyi geçirecekleri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kalacakları Polat Otel'e gitti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcuların havalimanından çıkıp otobüse binmeleri
-Çevik kuvvet polisinin tedbir alması
-Futbolcuların otobüse binmeleri
-Otobüsün Palandöken'deki otele hareket etmesi
-Futbolcuların kalacakları otele girişleri(KJ: Haber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-10 18:32:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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