-Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi desteği Sunar: “Muhtarlıklarımız istişare odaklarımızdır”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, yerel yönetimde uyumun hizmetin zamanında ve yerinde halka ulaşmasını sağladığını, BelediyeMuhtarlık işbirliklerinin sorunların tespit ve çözümünde anahtar rol üstlendiğini belirtti.

Çözüm odaklı yaklaşım

AK Belediyeciliğin çözüm odaklı yaklaşımı ifade ettiğini, vatandaş memnuniyetini esas aldığını aktaran Başkan Sunar, Mahalle Muhtarlarını bilişim teknolojisi çizgisinde güçlendirmeye devam ettiklerini ve bunu halka hizmet zincirinin en önemli işlevi olarak addettiklerini kaydetti.

Danışma ve istişare kültürü

Muhtarlarla, AK Hizmet anlayışına temel oluşturan Danışma ve İstişare kültürü kaydında, periyodik görüşme ve ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Sunar, muhtarlık ofislerinin ihtiyaçlarını gidermek noktasında her türlü desteği sağladıklarını bildirdi. Başkan Sunar, bu çerçevede yeni bir destek dönemi başlattıklarını açıkladı. Sunar, yeni destek dönemi içinde tüm muhtarlara bilgi teknolojisinin temelini oluşturan Bilgisayar ve yazıcı yardımı yaptıklarını ifade etti.

Muhtarlık kurumunun bu ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan bir kılcal damarı olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, muhtarlarla birlikte mükemmel bir uyum içerisinde ilçeye hizmet taşıdıklarını aktardı. Başkan Sunar, “Vatandaşlarımızla aramızda gönül köprüsü kuran muhtarlarımıza teknolojik destek sağlamaya devam ediyoruz. Abdurrahmangazi, Adnan Menderes, Yunus Emre, Hüseyin Avni Ulaş ve Müftü Solakzade mahalle muhtarlarımızın çalışma imkan ve şartlarını güzelleştirmek adına dizüstü bilgisayar ve yazıcı hediye ettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.