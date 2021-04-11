Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

– Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, lider Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 22 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Szumski bu pozisyonda gole izin vermedi.

10. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba, ceza sahasına girerek müsait pozisyondaki Larin’i gördü. Kanadalı golcü net bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 01

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Emrah Başsan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Schwechlen kafa vuruşunu yaparak skora eşitliği getirdi. 11

18. dakikada Aatif’in pasında sol kanattan topla buluşan Emrah Başsan, son çizgiye inip El Kabir’e ortaladı. Bu pozisyonda Ersin kayarak müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Rachid Ghezzal’la verkaç yaparak topu alan Oğuzhan Özyakup, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve kaleci Szumski’nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. 12

39. dakikada Beşiktaş savunmanında Ghezzal’ın uzaklaştırmak istediği top Emrah Başsan’da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Ersin’in elinden kaçırdığı top filelere gitti. 22

44. dakikada Larin’in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girer girmek şutunu attı ancak bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx

BB Erzurumspor: Szumski x, Butko x, Da Costa xx, Hasan x, Schwechlen xxx, Omolo xxx, Boumal xx, Cenk Ahmet xx, Emrah Başsan xxx, Aatif xxx, El Kabir x

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Darri, Osman, Obertan, Gomes, Rachani

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Beşiktaş: Ersin x, Rosier xx, Vida xx, Welinton x, N’Sakala x, Dorukhan xx, Ghezzal xxx, Atiba xxx, Oğuzhan xxx, Larin xxx, Cenk Tosun x

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic, Mensah, Gökhan Töre, Necip, N’Koudou

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)

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