BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4

DHA

BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski Bohdan Butko (Dk. 82 Osman Çelik), Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Leo, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Dk 90+5 Brahim Darri), Aatif (Dk. 84 Obertan), El Kabir (Dk. 46 Ricardo Gomes)
BEŞİKTAŞ: Ersin Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Mensah), Atiba (Dk.61 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 76 Nkoudou Mbida), Larin (Dk. 90+2 Montero), Cenk Tosun (Dk. 76 Gökhan Töre)
GOLLER: Dk. 16 Leo, Dk.39 Emrah Başsan (BB Erzurumspor) - Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup, Dk. 66 Ghezzal, Dk. 86 Gökhan Töre (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Cenk Ahmet (BB Erzurumspor) Dorukhan, Welinton (Beşiktaş)
Süper Lig´in 34´ncü haftasında kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde lider Beşiktaş´a 4-2 mağlup oldu.
3´üncü dakikada Beşiktaş atağında Ghezzal´ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Jakub Szumski meşin yuvarlağı göğsüyle uzaklaştırdı.
10´uncu dakikada Atiba´nın pasıyla buluşan Larin, plase bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
16´ncı dakikada BB Erzurumspor´un kazandığı korner atışını Emrah Başsan kullandı. Köşe atışından gelen topa iyi yükselen Leo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
26´ncı dakikada Ghezzal´la duvar pası yapan Oğuzhan Özyakup, yerden kalenin sağına sert vurdu. Top, kaleci Jakub Szumski´nin yanından ağlara gitti: 1-2.
39´uncu dakikada sağ kanattan gelişine vuran Cenk Ahmet´in şutunu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı. Dönen topta kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıkta topla buluşan Emrah Başsan sert vuruşunda kucağına gelen topu kucaklamasına rağmen sektiren Ersin'in hatasında meşijn yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk 45 dakika 2-2 eşitlikle sona erdi.
53´üncü dakikada Leo, buluştuğu topu sağ çaprazda bekleyen Aatif´a gönderdi. Aatif´in gelişine vuruşunda top auta gitti.
56´ncı dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Ricardo Gomes´in şutunda top kaleci Ersin´de kaldı.
63´üncü dakikada Da Costa´nın pasıyla buluşan Emrah Başsan, topu düzelttikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
66´ıncı dakikada topla birlikte kat ederek rakiplerini çalımlayan Ghezzal'ın Erzurum cezaalanına girerken sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-3.
69´uncu dakikada Erzurumspor´un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafa giden topu Cenk Ahmet cezaalanına gönderdi. Petrus´un kafa vuruşunda kaleci Ersin´i geçen topu Rosier çizgiden çıkardı.
73´üncü dakikada Leo´yla çarpışan Cenk Tosun acılar içinde yerde kaldı. Diz kapağında sakatlık olduğu öğrenilen Cenk Tosun´a sağlıkçılar sahada ilk müdahale yaptıktan sonra sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Beşiktaş´ta Cenk Tosun´un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.
86´ınci dakikada Gökhan Töre, çalımlarla rakip defansı geçerek kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda anda topu ağlara gönderdi. 2-4.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Beşiktaş´ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-11 21:11:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ...
-Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi desteği Sunar: “Muhtarlıklarımız istişare odaklarımızdır”
YEREL HABERLER -Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi ...
Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda denetimi
YEREL HABERLER Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda ...
Palandöken'de nisanda kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de nisanda kayak keyfi
Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı uyandıracaktır’ Aydemir: Kardeş Türkmenistan’ın milli coşkusunu paylaşıyoruz’ Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı ...
Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları yıkadı
YEREL HABERLER Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa ...
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
YEREL HABERLER 450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum ...
Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
YEREL HABERLER Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ...
DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
YEREL HABERLER DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
Lider Beşiktaş Erzurum'da 
YEREL HABERLER Lider Beşiktaş Erzurum'da 
Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu
YEREL HABERLER Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu
ETB’nin ‘3 yılda değişen ve gelişen borsa’ tanıtım videosu yayınlandı
YEREL HABERLER ETB’nin ‘3 yılda değişen ve gelişen borsa’ tanıtım ...
Aydemir: ‘Türk Polisine minnettarlığımız sonsuzdur’ Aydemir: ‘Şehit polislerimizi rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türk Polisine minnettarlığımız ...
Beşiktaş kafilesi Erzurum’da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Erzurum’da
Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının ...
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını ...