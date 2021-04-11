BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski Bohdan Butko (Dk. 82 Osman Çelik), Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Leo, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Dk 90+5 Brahim Darri), Aatif (Dk. 84 Obertan), El Kabir (Dk. 46 Ricardo Gomes)

BEŞİKTAŞ: Ersin Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Mensah), Atiba (Dk.61 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 76 Nkoudou Mbida), Larin (Dk. 90+2 Montero), Cenk Tosun (Dk. 76 Gökhan Töre)

GOLLER: Dk. 16 Leo, Dk.39 Emrah Başsan (BB Erzurumspor) - Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup, Dk. 66 Ghezzal, Dk. 86 Gökhan Töre (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Cenk Ahmet (BB Erzurumspor) Dorukhan, Welinton (Beşiktaş)

Süper Lig´in 34´ncü haftasında kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde lider Beşiktaş´a 4-2 mağlup oldu.

3´üncü dakikada Beşiktaş atağında Ghezzal´ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Jakub Szumski meşin yuvarlağı göğsüyle uzaklaştırdı.

10´uncu dakikada Atiba´nın pasıyla buluşan Larin, plase bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

16´ncı dakikada BB Erzurumspor´un kazandığı korner atışını Emrah Başsan kullandı. Köşe atışından gelen topa iyi yükselen Leo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

26´ncı dakikada Ghezzal´la duvar pası yapan Oğuzhan Özyakup, yerden kalenin sağına sert vurdu. Top, kaleci Jakub Szumski´nin yanından ağlara gitti: 1-2.

39´uncu dakikada sağ kanattan gelişine vuran Cenk Ahmet´in şutunu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı. Dönen topta kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıkta topla buluşan Emrah Başsan sert vuruşunda kucağına gelen topu kucaklamasına rağmen sektiren Ersin'in hatasında meşijn yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk 45 dakika 2-2 eşitlikle sona erdi.

53´üncü dakikada Leo, buluştuğu topu sağ çaprazda bekleyen Aatif´a gönderdi. Aatif´in gelişine vuruşunda top auta gitti.

56´ncı dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Ricardo Gomes´in şutunda top kaleci Ersin´de kaldı.

63´üncü dakikada Da Costa´nın pasıyla buluşan Emrah Başsan, topu düzelttikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

66´ıncı dakikada topla birlikte kat ederek rakiplerini çalımlayan Ghezzal'ın Erzurum cezaalanına girerken sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-3.

69´uncu dakikada Erzurumspor´un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafa giden topu Cenk Ahmet cezaalanına gönderdi. Petrus´un kafa vuruşunda kaleci Ersin´i geçen topu Rosier çizgiden çıkardı.

73´üncü dakikada Leo´yla çarpışan Cenk Tosun acılar içinde yerde kaldı. Diz kapağında sakatlık olduğu öğrenilen Cenk Tosun´a sağlıkçılar sahada ilk müdahale yaptıktan sonra sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Beşiktaş´ta Cenk Tosun´un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

86´ınci dakikada Gökhan Töre, çalımlarla rakip defansı geçerek kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda anda topu ağlara gönderdi. 2-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Beşiktaş´ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-04-11 21:11:06



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