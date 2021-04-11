Sergen Yalçın: "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "5-6 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Yalçın: "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "5-6 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor"

İHA

Sergen Yalçın: "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "5-6 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Bugün 3 puanı almak bizim için çok değerliydi. Artık ligin final bölümüne giriyoruz. Ne kadar az hasar görürsek, o kadar iyi olur" dedi. Yalçın, Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında ise "56 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor" yorumunu yaptı.
Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 42 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Konuşmaya Cenk’le başlamak istiyorum. Ciddi bir sakatlık geçirdi, sezonu kapattı. 56 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor. İnşallah bu süre daha da kısalır. Acil şifalar diliyorum. Çok önemli bir oyuncu. Milli takımımız ve şampiyonluğumuzda çok önemli bir oyuncu olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Maça gelecek olursak; bugün için 3 puan almak çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman herkes için zordur. Ya kar yağar hava soğur, yağmur yağar zemin bozuk olur. Bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Biz de bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. Cenk gitti, kaybettik sakatlık yaşadı, Larin de aynı şekilde sakatlık oldu, Dorukhan’da da aynı şekilde sakatlık oldu. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artı 3 puanı almak çok değerli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Covid olan oyuncularımız, sakatlar, cezalılar baya bir problem yaşadık bu hafta. Kalan üç maçı iki galibiyet, bir mağlubiyetle kapatmak; 7 puan iyi diyorduk ama 6 puan aldık, bir puan geride kaldık. Rakiplerimize baktığımız zaman çok da kötü gözükmüyor. Artık ligin final bölümüne, kalan 8 haftalık sürece gireceğiz. Çok zor bir süreç. İki haftada beş maç oynayacak bütün takımlar. Trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyorlar, çok fazla maç oynayan oyuncular var. Yorgunlukları ön plana çıkmaya başlıyor müsabakalarda. Elimizde ki kadroyu en doğru şekilde kullanamaya çalışıyoruz. Bazen değiştiriyoruz, bazen bekletiyoruz. Belli bir grup içerisinde oynamaya çalışıyoruz. Camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri. Çünkü biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızla, yönetimimiz, başkanımızla beraber maksimum seviyede konsantreyiz ve iyi çalışıyoruz. 8 haftalık süreç zor bir süreç. Herkes 8'de 8’den bahsediyor. Bu ligde bu durum biraz zor. Herkes çok mücadele etmeye başladı, aşağıda savaş veren takımlar var. Yukarıda başka bir savaş var. O yüzden 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek kalan 8 haftada bizim için o kadar iyi olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ömer Düzgün: “Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, yeter ki negatif işler yapılmasın” BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün: “Verilmeyen elden yediğimiz gol kırılma anı oldu!” “Çok net görüldü ki Erzurumspor lideri yenecek güçte bir takım”
YEREL HABERLER Başkan Ömer Düzgün: “Biz pozitif ayrımcılık ...
Erzurumspor stat sorumlularından Oğuzhan Özyakup'a cevap 
YEREL HABERLER Erzurumspor stat sorumlularından Oğuzhan Özyakup'a ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Cenk Tosun sezonu kapattı!
YEREL HABERLER Cenk Tosun sezonu kapattı!
BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş: 2-4
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ...
-Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi desteği Sunar: “Muhtarlıklarımız istişare odaklarımızdır”
YEREL HABERLER -Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi ...
Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda denetimi
YEREL HABERLER Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda ...
Palandöken'de nisanda kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de nisanda kayak keyfi
Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı uyandıracaktır’ Aydemir: Kardeş Türkmenistan’ın milli coşkusunu paylaşıyoruz’ Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı ...
Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları yıkadı
YEREL HABERLER Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa ...
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
YEREL HABERLER 450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum ...
Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
YEREL HABERLER Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ...
DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
YEREL HABERLER DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
Lider Beşiktaş Erzurum'da 
YEREL HABERLER Lider Beşiktaş Erzurum'da 
Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu
YEREL HABERLER Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu