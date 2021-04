BB. Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, mağlubiyete rağmen oyuncularını kutlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise kalan haftaları en az hasarlı şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lider Beşiktaş´a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: CENK TOSUN SEZONU KAPATTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cenk´in sezonu kapattığını söyledi. Yalçın, "Konuşmaya Cenk´le başlamak istiyorum. Ciddi bir sakatlık geçirdi, sezonu kapattı. 5-6 aylık bir sürede Cenk´i göremeyeceğiz gibi geliyor. İnşallah bu süre daha da kısalır. Acil şifalar diliyorum. Çok önemli bir oyuncu. Milli takımımız ve şampiyonluğumuzda çok önemli bir oyuncu olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor" diye konuştu.

"SON BİR HAFTA BİZİM İÇİN SEZONUN EN ZOR HAFTASIYDI"

Erzurum deplasmanlarının hep zor olduğunu belirten Yalçın, "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman herkes için zordur. Ya kar yağar, hava soğur, yağmur yağar zemin bozuk olur. Bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Bizde bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. Cenk gitti, kaybettik, sakatlık yaşadı, Larin de aynı şekilde sakatlık yaşadı, Dorukhan´da da aynı şekilde. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artı 3 puanı almak çok değerli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Covid-19 geçiren oyuncularımız, sakatlar, cezalılar derken baya bir problem yaşadık bu hafta. Kalan üç maçı iki galibiyet, bir mağlubiyetle kapatmak; 7 puan iyi diyorduk ama 6 puan aldık, bir puan geride kaldık. Rakiplerimize baktığımız zaman çokta kötü gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"BU LİGDE 8'DE 8 ÇOK ZOR"

Artık ligin final bölümüne, kalan 8 haftalık sürece girildiğini ifade eden Yalçın, "Çok zor bir süreç. İki haftada beş maç oynayacak bütün takımlar. Trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyor, çok fazla maç oynayan oyuncular var. Yorgunlukları ön plana çıkmaya başlıyor müsabakalarda. Elimizdeki kadroyu en doğru şekilde kullanamaya çalışıyoruz. Bazen değiştiriyoruz, bazen bekletiyoruz. Belli bir grup içerisinde oynamaya çalışıyoruz. Camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri. Çünkü biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızla, yönetimimizle, başkanımızla beraber maksimum seviyede konsantreyiz ve iyi çalışıyoruz. 8 haftalık süreç zor bir süreç. Herkes 8'de 8´den bahsediyor. Bu ligde bu durum biraz zor. Herkes çok mücadele etmeye başladı, aşağıda savaş veren takımlar var. Yukarı da başka bir savaş var. O yüzden 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek kalan 8 haftada bizim için o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

YILMAZ VURAL: OYUNCULARIMI MAĞLUBİYETE RAĞMEN KUTLUYORUM

Konuşmasına Cenk Tosun´a geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan BB: Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Oyun öncesinde Beşiktaş'ın son üç maçını izledik. Çok etkili oyuncuları var. Abubakar ve Josef De Souza´nın olmaması bizim için küçükte olsa avantaj olmuştu. Diğer etkili oyuncaları Ghezzal, Atiba, Rosier çok atak yapıyorlar. Attığı tipik golü çok anlattık ayağını sallama fırsatı verirseniz vurur diye. Sonuç olarak oyunun kontrolünü elimize aldık. Beşiktaş takımı atak yapamadı, çok etkili gözükmedi. Dakika 3 pozisyonlar oldu, arkaya attılar Cenk vurdu, bizim oyuncudan döndü. 9´da çıkarken kaptırdığımız top ve çok iyi bir vuruşla gene pozisyon hatası gol oldu. Akabinde 16´ıncı dakikada hemen karşılık verdik. Kullandığımız kornerde Leo gol attı. 26´ncı dakikada yine çıkarken kaptırdığımız top. Oğuzhan vurdu ikinci golü yedik. 39´uncu dakikada karşılık verdik. Beşiktaş´ın birde 44´te pozisyonu oldu. Gördüğünüz gibi birinci devre 4-2 pozisyon sayısıyla maçı 2-2 bitirdik. İkinci devre başladı, sıra bize gelmişti. 53, 55, 63, 71, 72 ve 89'uncu dakikalarda 6 tane pozisyon var, Beşiktaş´ın 2 tane attığı gol. 67´ncı dakikada Ghezzal´ın attığı golden önce bakın bütün görüntüler burada, biz 1 metre uzağındayız pozisyonun, yan hakem dibinden bakıyor, 4 hakem orada. Cenk Tosun eliyle önüne indiriyor, Ghezzal´a veriyor, pozisyon oluşuyor. Dün Galatasaray maçında atılan o gol iptal edildi. Bu VAR niye var? Sonra 1 metreden gördüğümüz 3 boyutlu görüntülerle nasıl oluyor? Hakem bana diyor ki 'hocam sizin oyunculara geldi, avantaj oldu' diyor. Orta sahada avantaj mı olur? Çok basit gördüğünüz yanlış, bir takımın emek verdiği, puan alabileceği maçtan puansız dönmesini sağladı. Ben oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık. Tabii ki Beşiktaşı da kutluyoruz şampiyonluk yolunda Allah yollarını açık etsin" açıklamasında bulundu.

"TESLİM OLMUŞ MANTIKTA OLMAYACAĞIZ"

Kalan haftalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Vural, "Oturup konuşacağız arkadaşlarımla. Denizli maçı, arkadan Malatya geliyor, böyle akıp gidecek. 7 maçın 4'ünü bizimle birlikte düşmeye aday takımlarla oynayacağız. 3 tanesini Gaziantep, Alanya, Fenerbahçe. İşimiz kolay olmuyor. Maçlarda kaybetme şansımız yok, oynadığımız her maçı kazanmak durumundayız. Bu takım Beşiktaş´a karşı yapabiliyorsa diğer takımlara karşı haydi haydi yapar diye düşünüyorum. Sonuna kadar teslim olmuş mantıkla olmayacağız, kazanmaya yakın oynayacağız. Bu hafta çok şükür tek maç oynanacak. Yeniden oturup Denizlispor´u iyi çalışacağız. Onlar da bizim gibi durumdalar. Dolayısıyla oradan eğer biz beklediğimiz puanla dönebilirsek 45 puan diyorum. 45 puan için 6 maç kazanmamız lazım olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

