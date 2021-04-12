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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz: “Ramazan korunma ve sakınma ayıdır”

İHA

Öz: “Ramazan korunma ve sakınma ayıdır”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında pandemiye dikkat çekerek tedbirden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.
Ramazan ayının oruç ayı olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Allahu Teala Bakara Suresi 183. Ayetinde ‘Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.’ buyuruyor. Bu nedenle Ramazan, bir bakıma korunma ve sakınma ayıdır. Bu yönüyle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha bir anlam kazanan Ramazan, Allah’ın emrine uygun olarak evlerimizi birer karantina hücrelerine çevirmeli ve hesap verme şuuruyla ibadetimizi süslemeliyiz. Orucu bozacak şeylerden sakınırken salgının yayılmasına etki olacak davranışlardan da uzak durmalı, çevremizi de koruma çemberine alarak ibadetin ruhuna uygun bir zaman dilimi geçirmeliyiz.” dedi.
Öz: Çifte Bayram Yapalım
Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önceki yıllarda yaşanan Ramazan coşkusunun tekrar edilemeyeceğine dikkat çeken Başkan Öz, “Ramazan ayı, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran, Kur’anı Kerim’in kendisinde indirildiği mübarek bir rahmet ayıdır. Oruç ile yükseldiğimiz, teravihlerle süslediğimiz Ramazan havasını özleyerek geçireceğimiz bu mübarek ayda maskemesafehijyen kuralına azami dikkat ederek pandeminin kontrol altına alınması noktasında sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Bunu başarırsak Ramazan Bayramı bizim için pandemiden de kurtuluş bayramı olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet mevsiminin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim.” diye konuştu.

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