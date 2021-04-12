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Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt

DHA

Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt


"Biz bu zemini -29'larda nöbet tutarak bu hale getirdik"
"Eleştiri yapanlar gelsin burada yürüsün, sakatlanacak çukur olmadığını görecekler"Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili yapılan eleştrilere, "Biz bu zemini -29'larda nöbet tutarak bu hale getirdik. Eleştiri yapanlar gelsin stadyumda yürüsün, burada sakatlanacak çukur olmadığını görecekler" karşılığını verdi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında dün akşam Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 75'inci dakikasında, konuk ekibin golcüsü Cenk Tosun, sağ dizinden ağır bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, maçın ardından ambulansla takım uçağına götürülerek İstanbul'a gitti ve hastanede tedaviye alındı.
Karşılaşmadan sonra Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ve bazı spor yorumcuları maçın oynandığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
İL MÜDÜRÜ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bugün statta yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi. Taşkesenligil, baharla birlikte zeminin bazı bölgelerinde engebeler oluştuğunu ancak sahanın büyük bölümünün "mükemmel" diye nitelendirilebilecek halde olduğunu söyledi. Fuat Taşkesenligil, şunları dedi:
"Baharla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu bütün zeminin tümüne mal etmek doğru değildir. Kaldı ki Cenk Tosun'un düştüğü 10 metrekarelik alan da mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir zemin. Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Ben emek veren arkadaşlarım için üzülüyorum. Çünkü böyle bir zemini bahara çıkardık, -29'larda Erzurum'un ağır kış şartlarına rağmen bu zemin üzerinde hiçbir maç iptal edilmeksizin, haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemini böyle dipdiri tuttuk. Yapılanlara rağmen bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bu eleştiriler kasıtlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu nedenle de buradan o eleştirileri yapanlara ben şunu söylemek istiyorum: Gelin gözünüzle görün, üzerinde yürüyün, burada sakatlanacak biri çakır bir çukur olmadığını siz de göreceksiniz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kazım Karabekir Stadyumu'nda çalışan görevliler
-İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in zemini incelemesi
-Taşkesenligil'in konuşması
(Haber: Salih TEKİN Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-12 15:05:00

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BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
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