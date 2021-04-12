Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ö.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ö.Ç., sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ö.Ç., arkasından yaklaşan kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yere yığılan Ö.Ç.'ye ilk müdahale, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ö.Ç., daha sonra sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.Ç.'nin, ifadesinde, kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söylediği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-04-12 15:48:44



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