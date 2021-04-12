Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı (2)

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YAKALANDI

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Önay Çınar'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçan Doğuş K., polisin takibi sonucu Şenkaya ilçe merkezinde yakalandı. Akrabasının evinde gizlenmeye çalıştığı belirlenen Doğuş K., gözaltına alınarak, Oltu'ya getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-04-12 16:43:40



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