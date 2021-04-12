Minik eller tohumları toprakla buluşturdu

“Minik Eller Toprakla Buluşuyor” Projesi kapsamında Aziziye ilçesindeki 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen programla öğrenciler tohumları toprakla buluşturdu.

“Minik Eller Toprakla Buluşuyor” Projesi ile çocukların toprakla bağ kurmaları, sebze yetiştirme evrelerini deneyimleyerek öğrenmeleri, gıdaların soframıza gelme aşamalarında sarf edilen emeği görerek gıda israfından kaçınma konusunda farkındalık kazanmaları ve kendi yetiştirdikleri ürünü tüketme zevkini yaşamaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 1000 ilköğretim ve anaokulu öğrencisine verilen aş otu, roka, tere ve Hınıs fasulyesi tohumlarının dağıtımı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu proje ile bir tohumun nasıl ekildiğini, nasıl büyüdüğünü, nelere ihtiyaç duyduğunu yaparak öğrenme fırsatı bulacak.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Öğrencilerimize tarım faaliyetlerini tanıtmak için bir araya geldik. Eğitim paydaşımız Tarım İl Müdürlüğü ile güzel bir faaliyete imza atıyoruz. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitim almaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başarılı öğrenciler yetiştirmenin yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de başarılı öğrenciler yetiştirmek için bütün alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. Sosyal sorumluluk projeleri anlamında da eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Bugün de bu çalışmalardan bir tanesini Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştirmiş olduk. Şehirleşme süreciyle birlikte insanlar köyden ve topraktan uzak kaldı. Bir çocuk için ağaca tırmanmak, dalından meyve koparmak ve toprakla oynamak lüks oldu. Şehir ortamında toprağa yaklaştıracak bu proje ile çocuklar, bitkilerin yetişme sürecini birebir gözlemlemiş olacaklar. Böylece bir sebzenin veya meyvenin toprağa ekiminden sofraya gelişine kadar ki verilen emekleri birebir yaşayacaklar” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Dünyada ve ülkemizde de yoğun bir şekilde şehirleşme süreci yaşanıyor, bu şehirleşme sürecinde tabii ki birçok ailemiz de çocuklarımız da topraktan doğadan yoksun bir şekilde yetişiyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokoller neticesinde okullarda özellikle sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi ve hijyen koşulları eğitimlerimiz oldu. Gıda üzerindeki etiket bilgilerini okunmasına yönelik eğitimlerimiz de devam edecek. Bizim için önemli olan çocukların toprakla bitki ile haşir neşir olmasıdır. Bu bağlamda çocukların bir bitkinin ekimini kendilerinin yapması, gelişme sürecini takip etmesi ve en son ayağı olarak elde ettiği sebzeyi, meyveyi getirip sofrada tüketmesi bizim için çok önemli. Böylece çocuklarımıza sorumluluk bilinci verilmiş olacak ve çocuklarımız bir ürünün sofraya geliş sürecinde ne kadar emek sarf edildiğini öğrenmiş olacaklar. Bu sayede gıda israfını bir nebze de olsa engellemiş olacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, öğrencilerle birlikte tohumları toprakla buluşturdular.

Programa; İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Aziziye İlçe Millî Müdürü Nurullah Yavilioğlu, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

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