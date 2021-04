Aydemir: ‘Rabbimize hamdediyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Ramazan ayının manasında buluşmanın hazzı; rahmet, mağfiret ve bereket iklimine kavuşmanın süruru; huzur, sükun ve istikrar mevsimine erişmenin manevi coşkusu içinde Rabbimize hamdediyoruz. ‘ dedi.

Ortak Niyaz

AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini, İslam Dünyasında baş gösteren ayrılıkların, çatışmaların sona ermesini diledi.

Vahdet ve Tevhid Vurgusu

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine/ Kaldır aradan vahdete hâil ne ise; Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan/Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.’ dizelerini paylaşarak İslam Dünyasında akan kanların durması, mazlumların gözyaşlarının dinmesi, tevhid ekseninde yüreklerin buluşması niyazında bulundu.

Aydemir Gündeme Değgin Tespitlerini Paylaştı

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satılmasına ilişkin, "Buna ne gerek vardı? Bugüne kadar var mıydı? 'Hijyen şartlarından dolayı böyle yaptık ama yanlış yaptık.' şeklinde bir açıklama yapmışlar. Tamam, yanlıştan dönmeleri bir erdemdir ama biz biliyoruz ki özellikle bunlar yapılıyor." dedi.

İstismar Uyarısı

Ramazanın kendine has bir hali olduğu için burada istismara da açık bir kapının bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Bu kapılardan birisi marketlerde yaşananlar, alışverişlerde insanların rahatsız edici bir hal almasına sebep olan görüntülerdir." değerlendirmesinde bulundu.

‘Bugüne kadar var mıydı? ‘

Bir zincir marketin tane ile domates satmasına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti:

"Ben o fotoğrafı görünce, hangi maksada mebni olduğunu hemen anladım ki sonrasında ilgilisi de bunu düzeltmek durumunda kaldı. Migros'ta domatesler tek tek ambalaj edilmiş öyle satışa sunulmuş. Niye kardeşim? Buna ne gerek vardı? Bugüne kadar var mıydı? 'Hijyen şartlarından dolayı böyle yaptık ama yanlış yaptık.' şeklinde bir açıklama yapmışlar. Tamam, yanlıştan dönmeleri bir erdemdir ama biz biliyoruz ki özellikle bunlar yapılıyor. Özellikle hükümeti, AK Parti'yi zora sokmak için bunlar yapılıyor. İktisatla uzak yakın ilgisi olmayan, öngörüsü sıfır olan birtakım üniversite hocaları bu fotoğrafı alıp kullandılar. Siyasetçiler, CHP grup başkanvekilleri, 'Domatesler artık tek tek satılıyor' gibi propaganda yapmaya başladılar. Bunlar, bu neviden görüntülerle algı peşinde oluyorlar."

‘Amaçları algı oluşturmak’

Son dönemde yalanlar üzerine yapılan açıklamaların deşifre edildiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Bu yalanlarını her defasında deşifre etmemize rağmen utanmaları yok. Utanmadan, sıkılmadan bunu yapıyorlar. Niye bunu yapıyor? Algı oluşturmak... Toplumu, AK Parti'ye dönük infial haline dönüştürmek için yapıyorlar. Onlar yalan söyleyecekler, biz de onların yalanlarını her fırsatta deşifre edip ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

