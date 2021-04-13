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Erzurum'a nisan karı

DHA

Erzurum'a nisan karı


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Ramazanın ilk günü evlerinden çıkan Erzurumlular, "bahar geldi" derken, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Antrenmana giden milli boksör Eylem Çankaya, hayvanseverlerin ağaçlık alana bıraktığı kuş yuvalarındaki karları temizledi.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Giderek şiddetini artıran kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kentte bulunan birçok büst kardan adama dönüştü. Ramazanın ilk günü olan bugün, sabah evlerinden Erzurumlular, önce şaşkınlık yaşadı ardından araçlarındaki karlarını temizledi. Bazı kişiler, mutlu olduklarını söyleyerek, bu aylarda yağan karın bereketli olduğunu söyledi.
'ERZURUM'A SICAK YAKIŞMIYOR'
Sabah evinden çıkıp antrenmana giden milli boksör Eylem Çankaya, yolunun üzerindeki parkta bulunan kuş yuvalarının içini ve dışını kardan temizledi. Hangi mevsimde yağarsa yağsın karın Erzurum'a çok yakıştığını söyleyen Çankaya, "Erzurumlular olarak bu duruma alışkınız. Bir tilki geçen yıl nisan ayında donarak ölmüştü. Erzurum'a sıcak yakışmıyor. Buradaki hayvanseverler tarafından kuş ve kediler için parka bırakılan yuvaların yüzeyi ve içine dolan karları temizledim" diye konuştu.
YAĞIŞ VE BULUTLU HAVA DEVAM EDECEK
Metoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkileri, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu geçeceğini, Erzincan ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin kaydedildiği açılamada; rüzgarın Güney yönünden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi beklendiğini, bölge genelinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda ise çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5 ve Erzurum'da 2 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-13 11:08:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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