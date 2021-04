Ezgi Doğan: “Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi”

Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi döneminde kadınların güzelliklerinden ödün vermek istemediğini belirterek, “Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor” dedi.

Pandemi kadınların estetik ve güzellik isteklerini etkilemedi. Aris Güzellik Merkezi'nin yöneticisi Ezgi Doğan, “Başta her sektör gibi biz de etkilendik fakat güzelliklerine düşkün olan kadınlar bir şekilde güzellik merkezlerine gelmeye devam etti. Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor. Bunlar dışında interneti ve özellikle sosyal medyayı iyi kullandığımız için pandemi olumsuzluklarından bir daha az etkilendik. Sosyal medyada “biz varız dedik. Pandemi kuralları konusundan insanlara güven verdik. Bu yüzden müşteri artışları sağladık” dedi.

Güzellik sektöründe gelişen trendleri sürekli takip ettiklerini belirten Ezgi Doğan, “Türkiye’de 65 şubemiz var ama merkezimiz olan Aris Çukurambar 70 oda ve 80 eğitmen ile Türkiye’nin en büyük merkezi durumunda” dedi. Doğan sözlerine şöyle devam etti; “Başlangıçta aslında hızlı büyüyeceğimize yürekten inanıyorduk. Çünkü müşteri memnuniyeti, sürekli kendimizi güncellememiz, teknolojiyi ve trendleri yakından takip etmemiz en büyük avantajımız oldu. Kısa sürede 65 şubeye ulaştık. Şimdi farklı ülkelerde şubeler açmak hedefimiz var. Pandemiden sonra hareket geçmek istiyoruz” diye konuştu.

“Kendimizi sürekli güncelliyoruz”

“Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle dünya hızla değişmeye başladı” diyen Doğan, “Bugün moda olan şey 1 ay sonra demode oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizde de buna ayak uydurmak şart oldu. Bunun bilincine sahip olduğumuz için sürekli gelişen ve değişen trendleri takip ediyoruz. Bu sadece bir alanla sınırlı değil. Kullandığımız cihazlar sürekli son teknolojik olanlarla değiştiriyoruz. Her uygulamayı daha kaliteli, güvenli ve pratik yapmayı hedefliyoruz. Yöntemlerimiz, tekniklerimiz ve güzellik modası konusundan sürekli kendimizi güncelliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.