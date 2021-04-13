Erzurum’da kar sürprizi

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada kar yağışının bugün ve yarın da yer yer etkili olmasının beklendiği belirtilerek çığ tehlikesi konusunda uyardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.