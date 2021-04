Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği

Çat Belediyesi, baharın gelmesi ile birlikte, havaların ısınmasını da fırsat bilerek ilçede stabilize yol çalışmalarına hız verdi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın talimatları doğrultusunda ilçe kırsalında yer alan mahallelerde Belediye ekipleri stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Baharın gelmesiyle birlikte ekiplerimiz kırsal mahallelerimizdeki çalışmalara hız verdi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Bahar ayının gelmesiyle mahallelerimizde stabilize yol yapım çalışmasına ekiplerimiz aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde mahalle içi stabilize çalışmalarına başladık. Eşit ve adaletli bir şekilde her insanımıza hizmet götürme gayreti içindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda olduğu gibi yol çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Kırsal mahallelerimizi çamurdan ve tozdan arındırmak için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Kış ayı nedeniyle kırsal mahallelerde çalışmalara ara vermiştik. Bahar ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

