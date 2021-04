Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar

Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da vatandaşlar, ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olmazı kıyma, yumurtalı pide ve tel kadayıf için kuyruğa girerek sıra bekliyor.

Kentte ramazan ayı boyunca ayran aşı çorbası, pastırmalı ve yumurtalı kıyma ve kadayıf dolması vatandaşlar tarafından çokça tüketiliyor. Öğleden sonra iftar hazırlığına başlayan vatandaşlar, kasaplar, pide fırınları ve kadayıfçıların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde kıyma kuyruğunda bekleyen Yavuz Budak, "Ramazan geldi malum sıkıntılardan dolayı alışverişi yeni yapabildik. Eskiden Ramazan gelmeden 10 gün önce hazırlıklarımızı yapardık. Buradan kıymayı aldıktan sonra pide ve kadayıfı almaya gideceğim. Ramazanı da böyle atlatacağız. Uzun bir kuyruk var. Aslında bu kuyruk yokluğun değil, ucuzluğun göstergesi. Her yerde bol miktarda et var ama burası ucuz olduğu için bekliyoruz" dedi.

Sosyal mesafeye uyarak kadayıf kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Ferit Karadan ise, "Ramazan'ın tadı tuzu kadayıfla çıkıyor. Ekmek ve tel kadayıf alıyoruz. İçine ceviz içi alıyoruz. Ben doğduğumdan beri Erzurum'dayım, 67 senedir kadayıfsız iftar sofrası görmedim" diye konuştu.

Damak tadına göre yumurtalı, susamlı ve sade pideleri müşteriye yetiştiremeye çalıştıklarını söyleyen fırın işletmecisi Özkan Polatlı, "Ramazanın ilk günleri insanlar sofrasına sıcak pide götürmek istiyor. İftarın olmazsa olmazıdır. Herkesin özel isteği olduğu için biz de yetişmeye çalışıyoruz. Yoğunluk çok fazla olduğu için polis ekipleri sürekli kontrol ederek ikazlarda bulunuyor. Bu ramazanı da böyle geçireceğiz" diye konuştu.

Erzurum´da vatandaşların kuyruk beklediği bir başka nokta ise ErzurumKars karayolu üzerindeki Paşapınar'ı mevkisi. Burada vatandaşlar, bidonlara su doldurup, araçlarla evlerine taşıyor. Su sırası bekleyen vatandaşlardan Gürler Akyüz, "Paşapınar'ın suyu çok meşhurdur. Suyun temiz ve berrak olması bizi sevindiriyor. Herkes buradan doldurup eve götürüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-04-14 12:21:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.