Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleriyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından onay almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği standartlarında Türkiye’nin önemli akreditasyon kurumlarından olan Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında daha önce akredite olan Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) TÜRKAK’a yeniden akredite oldu.

Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla denetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan ATASEM, Mart 2021 tarihinde ise TÜRKAK’a yeniden akredite olma sürecini tamamladı.

ATASEM’in TÜRKAK’a yeniden akredite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bundan sonraki süreçte personel belgelendirme faaliyetlerinin yanı sıra ATASEM’in yönetsel, eğitsel, araştırma ve uygulama faaliyetleri kapsamında da akreditasyonunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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