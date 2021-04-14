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Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane gibi hizmet verecek

İHA

Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane gibi hizmet verecek

Aziziye Belediyesi, sağlık turizmi alanında Erzurum’u yepyeni bir yatırıma kavuşturuyor. Sağlık Uygulama Tebliği ile (JKaplıca Belgesi) reçeteli hasta tedavilerinin bizzat SGK tarafından karşılandığı Ilıca Termal Tesisleri’nde, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) finansal destek sağladığı proje kapsamında hem Ilıca Termal Tesisleri’nin çehresi değişmiş, hem de Erzurum’daki sağlık turizmi vizyonu bambaşka bir boyut kazanmış olacak.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’le birlikte imzaladıkları protokolün hayırlı olması dileklerinde bulanarak, projeye ilişkin bilgiler aktardı.
Başkan Orhan projeyi anlattı
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’u termal ve sağlık turizminde bir marka haline getirmeye kararlı olduklarını belirterek, “Bu manada Ilıca’daki termal tesislerimizi Erzurum için yükselen bir değer haline getirebilmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tesislerimizi modernize ettik ve yüksek kalite standartlarına ulaştırdık. Tesislerimiz, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olduğu için reçeteli olarak başvuran vatandaşlarımız burada termal sulardan istifade etmek suretiyle tedavi hizmetini zaten alabiliyordu. Biz şimdi bu hizmette çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. Ilıca Termal Tesislerimizin bir bölümünü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Böylece tesislerimizde tıpkı bir hastane gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkez oluşturmuş olacağız” diye konuştu.
İnsanlar Aziziye’ye akın edecek
Söz konusu yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Termal tesislerimizle entegre halde hizmet verecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizle Erzurum’da bu alanda yepyeni bir dönem başlamış olacak. Tesislerimizin şifa kaynağı olan suları, artık sağlık turizminin dinamosu haline gelecek. Kısacası Erzurum’un ve Türkiye’nin dört bir yanından insanları artık Aziziye’mizde konuk edecek, ilçemiz için yepyeni bir cazibe faktörü ortaya koymuş olacağız. Bu yatırımımız aynı zamanda çok daha kapsamlı sağlık yatırımları için de model teşkil etmiş olacak. Aziziye ilçemize ve Erzurum’umuza hayırlı olsun. Tabi süreçte sergiledikleri işbirliği ve verdikleri destekten dolayı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’mıza ve Genel Sekreterimiz Oktay Güven Beyefendi’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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