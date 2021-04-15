İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı

İHA

İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı

Erzurum’da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildikten sonra sakat kalan köpeğe mahallenin çocukları sahip çıktı.
Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sokak köpeğine işkence edildi. Ayak bileğinde kırık olan köpek polis ekipleri tarafından çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayağı kırılan köpeğe ise mahallede ki çocuklar sahip çıktı. Çocuklar ismini “Karabaş” koydukları hasta köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyorlar.
Çocuklardan Samet Çelik, Karabaş’ı çok sevdiklerini ifade ederek, “Karabaş’ı mahalleye arabayla gelen kişiler bıraktı gittiler. Daha sonra bir erkek bir kadın mahallede spor yaparken Karabaş onlarla oynamak istedi. Sonra ona tekme attılar. Karabaş geldiğinde topallıyordu. Burada oturan polis abilere haber verdik onlarda veterineri çağırdı. Köpeğimizi biz besliyoruz. Dün bulduğumuzda köpeğin ayağı çok kötüydü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
YEREL HABERLER Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak ...
Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
YEREL HABERLER Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane gibi hizmet verecek
YEREL HABERLER Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane ...
ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
YEREL HABERLER ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
Kıbrıs gazisine son görev
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisine son görev
Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
YEREL HABERLER Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa şehridir’ Milletvekili Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa ...
Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
YEREL HABERLER Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı Aydemir Erzurumspor’a yapılan haksızlığa tepki gösterdi Aydemir: ‘Yazık değil mi Erzurumspor taraftarına? “ Aydemir: ‘İsyan ediyoruz, böyle hakemlik olur mu?
YEREL HABERLER Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme ...
İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
YEREL HABERLER İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, iftar sofraları için hazır
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, ...
Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu
YEREL HABERLER Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile ...
Emekliler çifte bayram yaşayacak
YEREL HABERLER Emekliler çifte bayram yaşayacak
Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç ...
Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği
YEREL HABERLER Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği
Erzurum’da kar sürprizi
YEREL HABERLER Erzurum’da kar sürprizi
Büyükşehir’in Kıck Boks Takımı Antalya’da destan yazdı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kıck Boks Takımı Antalya’da destan ...
Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması
YEREL HABERLER Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması
Ezgi Doğan: “Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi”
YEREL HABERLER Ezgi Doğan: “Kadınlar pandemide güzelliklerinden ...
Erzurum'a nisan karı
YEREL HABERLER Erzurum'a nisan karı
ETÜ Kick Boksta Avrupa Şampiyonu
YEREL HABERLER ETÜ Kick Boksta Avrupa Şampiyonu
Erzurum’da gül gibi sergi
YEREL HABERLER Erzurum’da gül gibi sergi
Aydemir: ‘Rabbimize hamdediyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Rabbimize hamdediyoruz’