Aydemir: ‘Hollandalı Wilders’i telin ediyoruz’ Aydemir: ‘İslam düşmanları insanlık düşmanlarıdır’ Aydemir’den muhalefete samimiyet çağrısı Aydemir: Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz’ Aydemir’den ‘Milletin Yürek Dili’ vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a Malatya'daki bir esnafın gösterdiği tepkiye işaret ederek "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi." dedi.

Savunma Sanayi

Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sosyal medyadan savunma sanayiye ilişkin yaptığı açıklamaların vatansever insanların yüreğini ferahlattığını söyledi.

Aydemir’den Pozitif Gündem Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Hep söylüyoruz ki pozitif gündeme yoğunlaşmak lazım pozitif olana yönelmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir paylaşımı oldu. Vatandan yana konuşlanan kim varsa, milli duruşu olan kim varsa, milletini, ülkesini seven kim varsa bu paylaşımdan yüreği ferahlayarak çıkmıştır. Özel bir zemindeyiz, Ramazan ayındayız. Bu neviden paylaşımlarda kıvamımızı çok daha artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşımında, havadan havaya füze sistemine sahip ender ülkelerden birisi olduk. ‘ diyor. Bununla iftihar ediyoruz. İftihar etmemiz lazım.’ dedi.

‘Üretken bir halimiz var’

Türkiye'nin, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını ve ASELSAN tarafından üretimi başlayan İHA kamerası CATS ile bu konuda hiçbir ülkeye bağımlılığın kalmadığını anlatan Milletvekili Aydemir, "Üretken bir halimiz var. Bundan rahatsız olan içerideki ve dışarıdaki çevreler var. Bunlar birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışıyor. Oradaki buraya 'Şu mevzuyu dile getirin' diyor. Buradakiler de onlara 'Bu mevzuyu dile getirin' diyor." ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’nin gücünden rahatsız olan çevreler var’

‘Böylesine velud bir halimiz var. Üretken bir halimiz var. Ülke olarak geldiğimiz nokta çok emsali olmayan, eşi olmayan bir noktadır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bundan rahatsız olan içerdeki çevreler var, dışarıdaki çevreler var. Bunlar birbiriyle senkronize, birbiriyle uyumlu biçimde çalışıyorlar. Birbirlerine ayak veriyorlar amiyane ifadeyle. Oradaki buraya, şu mevzuyu dile getirin diyor, buradakilerde onlara şu mevzuyu dile getirin diyor. Ara ara çok abartılı kendi hallerini aşikar eden, iç dünyalarını aşikar eden mesajlar verenler de oluyor. Bunlardan biri Hollandalı Parlamenter oldu. ‘ kaydını düştü.

Hollandalı Wilders’e Sert Tepki

Konuşmasında, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’ın ‘Stop islam’ paylaşımına sert tepki göstererek telin eden Milletvekili Aydemir, “Bu paylaşımın insanlık düşmanlığı olduğunu vurguladı

Milletvekili Aydemir, ‘Hollandalı Parlamenter Ramazanı gerekçe göstererek İslam’a karşı olduğunu, İslam’ın durdurulması gereken bir olgu olduğunu ifade etmişti. Bunlar öteden beri İslam düşmanıdırlar. Bunlar öteden beri Türk Düşmanıdırlar. Hakikatte kim ki ırkçı bakar meselelere biliniz ki o insanlık düşmanıdır. Sadece İslam Dininin değil, sadece Türk Milletinin değil bütün bir insanlığın düşmanıdırlar. Zaten şu yaşadığımız olaylara bakın yaklaşık 10 yıldır, Suriye’de, Irak’ta yaşananlar ve buralardaki drama kayıtsız kalanlar kimler? Bunlar. Sözüm ona insanlığı her konuşmalarında öne çıkaran ama hakikatte insanlık düşmanı olan kesimlerdir. Asla insan diye bir dertleri olmamıştır bunların. Hollandalı parlamenterin bakış açısı da budur. Bu bakış açısının buradaki uçları var maalesef. Hepsini telin ediyoruz. ‘ dedi.

128 Milyar Dolar İddiası

CHP'nin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği iddiasına" yanıt veren Milletvekili Aydemir, "Biliyoruz ki böyle bir şeyin olması mümkün değil. İktisadi kodları saklamak, gizlemek, deforme etmek mümkün değil." diye konuştu.

Muhalefetin İstismar Alanı

Milletvekili Aydemir, 128 milyar dolar mevzusunun, bütünüyle muhalefetin istismar alanı olduğunu belirterek, "Nurettin Canikli, bunu o kadar ayrıntısıyla izah etti ki iktisat bilmeye hiç gerek yok, bunu, dünyanın en cahil adamına bile söyleseniz anlar. Aslında hakikati biliyorlar ama sırf milletin kafasını karıştırma adına bunu yapıyorlar. Bunlar, dışarıya bir replik verme gayretidir. Bunlar beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatyalı Esnafın Tepkisi

Malatya'da bir esnafın, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a "Hizmet eden biri geldi mi 'diktatör' diye yaftalıyorsunuz" diye tepki gösterdiği olaya işaret eden Milletvekili Aydemir, "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi. Onun için de milletin içine çıkamıyorlar. Gittikleri yerde bu neviden zılgıt yiyorlar." vurgusunda bulundu.

‘Muhtarlar bizim istişare ortaklarımızdır’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun muhtarlarla ilgili söylemlerini eyyamcı bir laklaşım olarak değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Kılıçdaroğlunu dinliyoruz, muhtarlara yönelik sözler vermeye çalışıyor. Ucuz eyyamcı bir yaklaşım, tarzları bu. Politika geliştirme yok. Söylediği, Muhtarlara birer özel kalem görevlisi atanması. Sırf eyyamcılık yapıyor. Muhtarları bizden daha iyi düşünen olamaz çünkü, salgından önce Sayın Cumhurbaşkanımız, her ay muhtarlarla özel toplantılar yapıyordu. Onları külliyeye davet edip onlarla istişare ediyordu. Şimdi kılıçdaroğlu, ‘Muhtarlar aşıda öncelik alsın’ diyor, bunu samimi söylese, alırız başımızın üstüne koyarız ama değil. Bunu riya olsun diye söylüyor. Bunu muhtarlar kendilerine oy devşirsin diye söylüyor. Oysa bizim milletimizin dimağında özel bir çözücü var, yani samimi olursanız onu alır yüreğine koyar. Değilse tam tersine bir tepki verir. Biz muhtarlarla iç içeyiz. Vatandaşlarla iç içeyiz. Onlar gibi değiliz. CHPliler ne yapıyor, arada bir vatandaşın içine çıkıyor, üç beş tane dükkana girip bir fotoğraf veriyorlar, o görüntüyü paylaşıyorlar.ki vatandaşla beraberiz diye. Zinhar yok böyle bir şey. Sahadayız biz. Muhalefet milletvekillerinin yönelmesi yok millete, esnafa. Çıkamıyorlar milletin içine. Gittikleri yerde bu neviden zılgıt yiyorlar, yaptıkları söyledikleri bütün bütün yalan, algı oluşturmak, iftira, dedikodu. Proje diye bir şeyleri yok. ‘ dedi

‘Hakikatleri konuşalım’

Basın toplantısında muhalefet partilerinin Grup toplantıları gündemine değinerek eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘ Bakın salgın döneminde ne yaşıyor bütün dünya, turizm gelirlerinde ister istemez daralan bir hal var. Sadece bize ait değil, bütün dünyanın yaşadığı bir hakikat. Şimdi kapanmayı konuşuyoruz, ne adına sıhhat adına, sağlık adına. Bugün birileri grup toplantısında turizm gelirlerinden bahsediyor, eyyamcılık yapıyor. Oysa biz geldiğimizde turizm gelirlerini 35 milyar dolarlara taşımışız. Eğer salgın olmasaydı bugün 50 milyarı aşmıştık biz. Salgından dolayı bir daralma yaşanınca oradan vatandaşa olumsuz bir mesaj verme adına grup toplantısında lakırdı ortaya koyuyor. Ayıptır. Hakikatleri konuşalım, samimi olalım. Böyle olmadığınız sürece milletin size dönüp bakma ihtimali yoktur. Bunu biz yerelde de görüyoruz, genelde de görüyoruz.’ dedi

Samimiyet Çağrısı

Türkiye’nin salgın döneminde sosyo ekonomik açıdan pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Elbette ki sıkıntılı bir süreçteyiz. Dünya yaşıyor bu hali. Yine biz geldiğimiz noktada bütün ülkelerle kıyasladığımızda daha iyi bir noktadayız elhamdüllilah. Daha iyisi için bir gayretimizin olması lazım. Bizim gayretimiz var iktidar olarak. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans, yani dışarıda herkesin şapka çıkardığı bir halken, burada, yerelde, içeride bunu eleştiren bir yaklaşımı hakikaten düşük bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bundan kaybeden de siyaset kurumu oluyor. Siyasi anlayış oluyor. Samimiyet yok çünkü.’ dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ DİRAYET TİMSALİ BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN İFTİHAR EDİYORUZ

Türkiye’nin her alanda güçlü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufukta Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşünün devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dirayet timsali bir liderimiz olduğu için iftihar ediyoruz. Daha uzun yıllar bu yürüyüş bu serencam devam edecektir. ‘ kaydını düştü.

