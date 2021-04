İstilacı kargalar köylülerin çilesi oldu “Ürünü toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar” “Korkuluk bunlara fayda etmiyor, Allah'tan seralarımıza giremiyorlar”

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kışın gittikleri sıcak bölgelerden Erzurum’a doğru göç eden istilacı kargalar her yıl olduğu gibi bu yılda yuvalarına yerleşmeye başladı. Yıllardır 2 köyü mesken tutan kargalar, köylülerin bahçelerinde mahsul bırakmazken çözüm bulamayan köylüler ise kargalardan oldukça dertli.

Her yıl Şubat ve Mart aylarıyla birlikte sıcak memleketlerden Erzurum’a göç eden istilacı kargalar bu yılda tam mevsiminde yuvalarına yerleşmeye başladı. Özellikle Erzurum’da yoğun olarak Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü ve Adaçayı Mahallesi'nde görülen kargalar yüzlerce kavak ağacına yuva yapıyor. Grupça hareket ettikleri için dikkat çeken kargalar beslenme konusunda ise mahallede yaşayan vatandaşları çileden çıkarıyor.

Hep birlikte hareket ederek bahar mevsiminde çiftçilerin mahsulüne saldıran kargalara ise köy halkı henüz çözüm bulabilmiş değil. Öyle ki tahtadan yapılan korkuluklarda kargalara engel olamıyor. Köy girişindeki tüm kavak ağaçlarını saran binlerce istilacı kargalar sesleriyle de köy halkını çileden çıkarıyor.



“Ürünü toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar”

Köy sakinlerinden Selami Dok, bütün köylünün bu kargalardan çektiğini ifade ederek, "Bahar gelince bu kargalar buraya gelir, kışa doğru giderler. Bunlar bizim ektiğimiz sebzelerimizi topluyorlar. Biz fasulyelerimizi veya diğer ürünleri toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar” dedi.



“Korkuluk bunlara fayda etmiyor, Allah'tan seralarımıza giremiyorlar”

Dok, hiçbir önlemin kargalara fayda etmediğini belirterek, "Zararımız çok bütün köylü bu kargalardan şikayetçi. Allah'tan seralarımıza giremiyorlar. Herkes kendince önlem almaya çalışıyor ama henüz kimse çözüm bulamadı. İnsana benzer korkuluklar dikiyoruz ona da aldırış etmiyorlar. Ben doğduğumdan berri her yıl böyle gelirler. Erzurum’da en çok bizim buraya gelirler. Diğer ilçelerde bu kadar yoğun değiller bize sürüyle geliyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan Şubat ve Mart aylarında Erzurum'a gelen istilacı kargalar Eylül ve Ekim aylarında tekrar sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna koyuluyorlar.

