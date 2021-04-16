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Erzurum Valisi Memiş: “Sayın valim çok ceza yazdınız diye kimse bana söylemde bulunmasın" "Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim" "Bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” Erzurum Valisinden sert uyarı

İHA

Erzurum Valisi Memiş: “Sayın valim çok ceza yazdınız diye kimse bana söylemde bulunmasın" "Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim" "Bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” Erzurum Valisinden sert uyarı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında yapılacak imza törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş pandemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin yakalandığı virüsün İngiliz varyantı olduğunu belirten Vali Memiş, “Öldürücü ve çok tehlikeli bir virüs ayrıca bendeki İngiliz varyantıydı. Bu nedenle daha çok tedbirli olacağız polisimiz ve jandarma ekiplerimiz sahada daha çok aktif olacak. Sayın valim çok ceza yazdınız, sayın valim filan diye kimse bana söylemde bulunmasın. Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin işletim ve yönetimi ile ilgili MNG Holding’e bağlı MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gerçekleştirilen törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş pandemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin daha çok aktif olacağını vurgulayan Memiş, “Özellikle akşam saat yediden sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde esneklik göstermeyeceğiz. Buradan bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu virüs Rus ruletine benziyor”
Korona virüsüne yakalandıktan sonra iki hafta boyunca hastanede yatmak zorunda kaldığını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben korana virüsüne yakalandım. İkinci korona virüs aşımı olacaktım üzerimde bir halsizlik vardı. Daha sonra test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. İki hafta boyunca şehir hastanesinde yatmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hastanelere yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu bu salgın döneminde daha çok gördük. Ben valiyim diye bana özel bir tedavide uygulanmadı çünkü hastalığın ilacı yok. Normal tedaviler uygulandı ve vücudumun karşılık vermesiyle pozitiften negatife döndüm Bazı insanlarda etki etmiyor ama bende etki etti bu virüs Rus ruletine benziyor” diye konuştu.

“Sayın valim çok ceza yazdınız diye kimse bana söylemde bulunmasın”
Kendisinin yakalandığı virüsün İngiliz varyantı olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Öldürücü ve çok tehlikeli bir virüs ayrıca bendeki İngiliz varyantıydı. Bu nedenle herkesi dikkat etmeye davet ediyorum. Yeni alınan tedbirler doğrultusunda daha çok tedbirli olacağız. Polisimiz ve jandarma ekiplerimiz sahada daha aktif olacak. Sayın valim çok ceza yazdınız, sayın valim filan diye kimse bana söylemde bulunmasın. Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim. Özellikle akşam saat yediden sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde esneklik göstermeyeceğiz. Buradan bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” açıklamalarında bulundu.

“Yüksek vaka sayılarını polisiye tedbirler olmadan düşüremeyiz”
Ceza yemek istemeyen ve virüsle muhatap olmak istemeyen vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden Memiş, “Erzurum olarak alarm veriyoruz. Çok yüksek oranda vaka sayılarımız var. Bu yüksek sayıları düşürmek polisiye tedbirler olmadan mümkün değil. Neden daha fazla ceza yazılıyor diye vatandaşlarımız bu ilin valisi olarak bana bir şey söylemesin. Ceza yemek ve virüsle muhatap olmak istemiyorsanız herkes evinde olsun. Ev gezmelerini mutlak surette engellemek zorundayız. Bu tedbirleri vatandaşlarımıza eziyet olsun diye yapmıyoruz. Onları korumak ve kollamak için yapıyoruz. Bir seneyi bitirdik ve az kaldı geriye kalan vatandaşlarımızı da aşıladıktan sonra bu salgından hep beraber kurtulacağız. Aşı olarak ve dikkat ederek bu salgından kurtulalım ki hem esnaflarımız açık kalsın hem de önemli fuar merkezlerimiz dolsun taşsın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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