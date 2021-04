Milletvekili Aydemir: ‘Şehitlerimizin ufkundayız’ Aydemir: ‘Dirlik, birlik ve varlığımızı şehitlerimize borçluyuz’ Milletvekili Aydemir AK Hassasiyeti paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Dirliğimizi, birliğimizi, varlığımızı borçlu olduğumuz, bayrak inmesin, ezan dinmesin kararlılığı; tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet imanıyla, mukaddesat uğruna can adayan şehitlerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anıyoruz. Onların emanetlerini koruyacağımıza, yollarından ayrılmayacağımıza ahdediyoruz. Onların ulviyetini ifadede kelimeler yetersiz kalır ‘ dedi..

Şehit Aileleri Mukaddes Emanet

Şehit ailelerinin şüheda emaneti olduğunu, kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Şehitlerimiz şerefimiz. Onların geride bıraktıkları aileler bizim için mukaddes emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gelenek halinde her Ramazan ayında ilk iftarını şehit aileleriyle yapması, bu noktadaki AK hassasiyetimizin en bariz göstergesidir. ‘ dedi.

Şühedamızın Ufkundayız

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Akif’in; ‘Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!/Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer/Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i/ Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ dizeleriyle tarif ettiği şühedamızın duruşu, bizim milli vakar, haysiyet ve dirayetimizin kaydıdır. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Halkın Sofrasına Oturan, Yüreğinde Yer Bulur

AK Anlayış

Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, halkın, kendisiyle beraber olanlara yüreğini açacağını ifade etti. "Siyaseti milletle yapmayanlar, halkın içinde olmayanlar, halka tepeden bakanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar." diyen Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin evine misafir olduğunu, buradaki fotoğrafın AK Parti anlayışını izah ettiğini söyledi.

Aydemir, "Hep şunu söyledik. Bir an bile halktan uzak durmayacaksınız. Öyle olduğu zaman zaten halkın, içinde bulunduğu hali de çok net biçimde görebiliyorsunuz." dedi.

Akbulut Ailesine Taziye

Basın toplantısının son bölümünde önceki gün hakkın rahmetine kavuşan TBMM eski Başkanı, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’a rahmet niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘merhum Akbulut’un Körfez Savaşı döneminde Başbakan olarak görev yaptığını hatırlatarak, ‘Orda bir özel duruşu vardı. Takdire şayandı. Vazife yaptığı dönemde mütevaziliği, alçak gönüllü olmasıyla milletin yüreğinde yer bulmuş bir devlet ve siyaset adamıydı. O yüzden de vefatında ciddi bir hüzün iklimi oluştu. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun’ paylaşımını yaptı.

